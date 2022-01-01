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43 минуты назад
ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр заболеванием
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию болезнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. При этом эксперты ВОЗ подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач.
Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Тем не менее, для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", - рассказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека.
Эксперт подчеркнул, что многие во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игромания.
Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Тем не менее, для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", - рассказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека.
Эксперт подчеркнул, что многие во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игромания.