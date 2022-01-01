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43 минуты назад

ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр заболеванием

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию болезнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. При этом эксперты ВОЗ подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач.

Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Тем не менее, для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", - рассказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека.

Эксперт подчеркнул, что многие во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игромания.
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