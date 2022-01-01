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Неизвестный в новогоднюю ночь взорвал банкомат в Москве
В поселении Московский, расположенном на присоединенных к столице территориях, в новогоднюю ночь взорвали банкомат. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в гипермаркете «Лента». Взрыв прогремел ровно в полночь — под бой часов на Спасской башне Кремля.
По предварительным данным, мужчина с объемной сумкой подошел к двери в помещение, где находился банкомат, и зашел туда. Через две минуты вышел и сел возле нее.
Очевидцы сообщили, что в полночь прогремел взрыв, после чего молодой человек забрал сумку из помещения и скрылся с места происшествия. Похищены ли денежные средства, неизвестно.
Когда правоохранители прибыли на место ЧП, возле банкомата стоял красный баллон и шланг с проводом. Кинологам с собакой не удалось выйти на след правонарушителя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел в гипермаркете «Лента». Взрыв прогремел ровно в полночь — под бой часов на Спасской башне Кремля.
По предварительным данным, мужчина с объемной сумкой подошел к двери в помещение, где находился банкомат, и зашел туда. Через две минуты вышел и сел возле нее.
Очевидцы сообщили, что в полночь прогремел взрыв, после чего молодой человек забрал сумку из помещения и скрылся с места происшествия. Похищены ли денежные средства, неизвестно.
Когда правоохранители прибыли на место ЧП, возле банкомата стоял красный баллон и шланг с проводом. Кинологам с собакой не удалось выйти на след правонарушителя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.