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20 минут назад
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин
За ночь задержаны более 440 человек
Хулиганы сожгли более 870 машин в новогоднюю ночь во Франции. Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен, передает ТАСС.
"Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции", - отметил министр.
За прошедшую новогоднюю ночь были задержаны более 440 человек, под стражей оказались 380. Глава МВД поблагодарил полицейских и жандармов, которые патрулировали улицы в ночь на 1 января. По предварительным данным, в тот период на улице обеспечивали безопасность более 95 тысяч правоохранителей.
Сожжение автомобилей на Новый год во Франции является своеобразной традицией. Несмотря на то что она опасна, власти ничего не могут поделать с ней. По словам Дарманена, в 2019 году было сожжено больше 1,3 тысячи машин.
"Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции", - отметил министр.
За прошедшую новогоднюю ночь были задержаны более 440 человек, под стражей оказались 380. Глава МВД поблагодарил полицейских и жандармов, которые патрулировали улицы в ночь на 1 января. По предварительным данным, в тот период на улице обеспечивали безопасность более 95 тысяч правоохранителей.
Сожжение автомобилей на Новый год во Франции является своеобразной традицией. Несмотря на то что она опасна, власти ничего не могут поделать с ней. По словам Дарманена, в 2019 году было сожжено больше 1,3 тысячи машин.