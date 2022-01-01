Общество

16 минут назад

В Липецке не могли вывезти мусор из-за припаркованных у контейнеров машин с конца прошлого года

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#мусор #ТКО
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В Липецке не могли вывезти мусор из-за припаркованных у контейнеров машин с конца прошлого года

Эта проблема стала плохой традицией во дворе дома № 6 по улице 30 лет Октября.

В преддверии новогодних праздников у сотрудников «Экопрома» в некоторых дворах возникают проблемы с вывозом мусора. Из-за припаркованных машин у контейнерных площадок они не могут подвезти ёмкости с коммунальными отходами к спецмашине.

Один из таких примеров можно было наблюдать во дворе дома № 6 по улице 30 лет Октября. Начиная с 31 декабря сюда приезжали рабочие, но плотность припаркованного транспорта была такая, что пластиковые контейнеры между ними невозможно было провезти.

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Утром 1 января на помощь рабочим вышла местная жительница. Она начала ходить по соседским квартирам, но ей после новогоднего застолья никто не открыл. В обед машина вновь приехала за мусором, и ситуация повторилась. В этот раз инициативный мужчина смог все же достучаться до соседей. 

По словам одного из сотрудников, проблема в этом дворе возникает периодически. По возможности ее пытаются решить. Некоторые из его коллег уже сами знают номера квартир автовладельцев. 

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- Да, бывают проблемы. Иногда со второго захода получается вывезти. Знаем, что в некоторых дворах вбивают у контейнерных площадок столбы и протягивают цепи, чтобы никто не парковался. Но это, наверно, управляющие компании инициативу проявляют. Там работать проще, - рассказал собеседник GOROD48.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального оператора «ЭкоПром-Липецк», 1 января проблемы по вывозу мусора возникли по пяти адресам. Так, в новых районах к контейнерным площадкам невозможно было проехать по внутридворовому проезду из-за близко припаркованных автомобилей. Были случаи, аналогичные ситуации на 30 лет Октября, 6.

В департаменте развития территорий администрации Липецка в свою очередь отметили, что в ходе мониторинга сотрудники управлений округами выявляют таких автомобилистов, вызывают их для составления протокола по статье 5.11 КоАП Липецкой области за препятствия по механизированной уборке дворовых территорий. Этому способствуют и фотографии, которые делают сотрудники регионального оператора во время работы. Правда, штраф в соответствии с этой статьей для граждан составляет от 500 до 3 000 рублей.

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#мусор #ТКО
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