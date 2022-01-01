Общество

54 минуты назад

Более 30 единиц спецтехники вышло на уборку улиц Липецка в первый день нового года

5 376
#уборка снега
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Более 30 единиц спецтехники вышло на уборку улиц Липецка в первый день нового года

В пешеходных зонах трудятся около 50 человек и четыре малогабаритных машины.

Сотрудники муниципального управления благоустройства ликвидируют последствия снегопада в первый день нового года в Липецке.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рабочие приступили к расчистке улиц и вывозу снега. В первые часы снегопада на дороги уже внесены пескосоляная смесь и техническая соль, которые препятствуют образованию наледи. На этих работах в новогоднюю ночь были задействованы 12 пескоразбрасывателей. 

Сейчас на уборку проезжих частей привлечено 38 единиц. В том числе – девять наёмных машин, столько же пескоразбрасывателей, шесть КамАЗов, три погрузчика и семь тракторов. В пешеходных зонах трудятся около 50 человек и четыре малогабаритных машины.

- Сегодня особое внимание уделяем частному сектору и внутриквартальным проездам. Наша задача – обеспечить свободный проезд для экстренных служб в любой район города, - сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на начальника управления Алексея Романчукевича.

Дорожные службы просят липчан быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не парковать автомобили вдоль проезжей части дорог, так как они могут помешать работе спецтехники.

В мэрии напомнили, что замечания и предложения по уборке снега можно направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.
5 376
#уборка снега
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Комментарии (5)

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60+

15 минут назад
24 раен не видели не одной как и дворников все поменяются к понедельнику может что почистят .
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Липчанин

20 минут назад
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ, к 13 часам техники не было ни на космонавтов, ни на Катукова, меркулова и 60 лет СССР
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Как много

20 минут назад
30 единиц на весь город? Смеётесь?? Позорище
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Липчанин

21 минуту назад
И всё по советской туда- сюда катаются!?
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

33 минуты назад
Я с утра на остановке снега много техники нет . Опять про третий участок ЛТЗ забыли .
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