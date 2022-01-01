Более 30 единиц спецтехники вышло на уборку улиц Липецка в первый день нового года

В пешеходных зонах трудятся около 50 человек и четыре малогабаритных машины.

Сотрудники муниципального управления благоустройства ликвидируют последствия снегопада в первый день нового года в Липецке.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рабочие приступили к расчистке улиц и вывозу снега. В первые часы снегопада на дороги уже внесены пескосоляная смесь и техническая соль, которые препятствуют образованию наледи. На этих работах в новогоднюю ночь были задействованы 12 пескоразбрасывателей.



Сейчас на уборку проезжих частей привлечено 38 единиц. В том числе – девять наёмных машин, столько же пескоразбрасывателей, шесть КамАЗов, три погрузчика и семь тракторов. В пешеходных зонах трудятся около 50 человек и четыре малогабаритных машины.



- Сегодня особое внимание уделяем частному сектору и внутриквартальным проездам. Наша задача – обеспечить свободный проезд для экстренных служб в любой район города, - сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на начальника управления Алексея Романчукевича.



Дорожные службы просят липчан быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не парковать автомобили вдоль проезжей части дорог, так как они могут помешать работе спецтехники.



В мэрии напомнили, что замечания и предложения по уборке снега можно направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.

