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Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца ребенка за 1,5 часа до боя курантов

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#спасатели #112
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Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца ребенка за 1,5 часа до боя курантов

А также липчане активно ругались, дрались и лежали на снегу в беспамятстве в преддверии праздника.

За полтора часа до нового года спасатели освободили распухший палец 9-летнего ребенка от кольца. Об этом сообщили GOROD48 в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».

Также в управлении рассказали, что на телефон «112» 30 и 31 декабря люди достаточно часто звонили и сообщали о семейных конфликтах – 14 и 12 раз соответственно.

Так, например, поступило сообщение о ножевом ранении женщины в общежитии на улице Адмирала Макарова. По факту выезда стало известно, что женщина в состоянии алкогольного опьянения была избита. 

Еще липчане чаще обычного сообщали о лежащих в беспамятстве на снегу людях. За сутки поступило 13 таких звонков.

703
#спасатели #112
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