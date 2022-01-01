Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца ребенка за 1,5 часа до боя курантов

А также липчане активно ругались, дрались и лежали на снегу в беспамятстве в преддверии праздника.

За полтора часа до нового года спасатели освободили распухший палец 9-летнего ребенка от кольца. Об этом сообщили GOROD48 в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».



Также в управлении рассказали, что на телефон «112» 30 и 31 декабря люди достаточно часто звонили и сообщали о семейных конфликтах – 14 и 12 раз соответственно.



Так, например, поступило сообщение о ножевом ранении женщины в общежитии на улице Адмирала Макарова. По факту выезда стало известно, что женщина в состоянии алкогольного опьянения была избита.



Еще липчане чаще обычного сообщали о лежащих в беспамятстве на снегу людях. За сутки поступило 13 таких звонков.



