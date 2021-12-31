«Липецкэнерго» напоминает о порядке проведения проверки приборов учета

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством ответственность за ежемесячную передачу показаний приборов учёта возложена на потребителя.

В случае непредоставления данных счетчика, объем переданной электрической энергии определяется на основании показаний за аналогичный расчетный период предыдущего года.



Инструментальную проверку приборов учета, как в плановом, так и внеплановом порядке вправе проводить энергоснабжающая (гарантирующий поставщик) и сетевая организации, представленные в Липецкой области соответственно ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», ООО «НОВИТЭН» и «Липецкэнерго». Проверка правильности показаний счетчиков осуществляется не чаще одного раза в месяц.



Контроль показаний приборов учета осуществляется с целью проверки их корректности, так как потребители нередко передают неправильные данные или вовсе забывают передавать их. Из-за этого возникает разница между переданной электроэнергией и потребленной. При контрольном съеме показаний сетевая компания имеет право проводить также проверку состояния самого узла учёта на предмет стороннего вмешательства в его работу.



Плановые проверки и контрольное снятие показаний приборов учета выполняются энергетиками в соответствии с графиком. Основанием для проведения внеплановой проверки является получение письменного заявления от гарантирующего поставщика, либо от потребителя, выявление фактов вмешательства в работу прибора учета, а также при отсутствии показаний расчетного прибора учета за два и более расчетных периодов подряд.



Уведомление о проверке направляется только в том случае, когда требуется допуск энергетиков к энергопринимающим устройствам потребителя. О планируемой дате проверки счетчика энергетики должны уведомить потребителя за пять рабочих дней.



В случае отказа в обеспечении доступа к расчетному прибору учета, представитель сетевой организации обязан составить соответствующий акт, один экземпляр которого направить в адрес собственника имущества.



При повторном отказе в проведении контрольного снятия показаний счетчика объем потребления электрической энергии (мощности) определяется с применением повышающего коэффициента 1,5.



«Вся электроэнергия, которая поступает потребителю, должна быть учтена. В обратном случае – это воровство. В соответствии с законодательством рекомендую всем потребителям своевременно допускать представителей филиала к приборам учета электроэнергии и не доводить ситуацию до наступления неблагоприятных последствий в виде начисления повышенной платы за потребленную электроэнергию», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.



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