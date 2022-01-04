Тренды нового жилья в Липецке на 2022 год

Уже давно никого не удивишь дизайнерским ремонтом входной группы в новостройке, газоном и древесными насаждениями, которые чуть выше современной спортивной и детской площадок во дворе.

Совершенно поменялась и планировка квартир - увеличились и объединились кухни-гостиные, а спальни стали меньше, появились гардеробные.

Панорамное остекление и окно в ванной комнате всё это уже существует на рынке недвижимости Липецка.

Обусловлено это спросом со стороны покупателей.

Какие качественные нововведения в жилищном строительстве увидят Липчане в 2022 году?

Город спутник ROMANOVO-CITY - посетив сегодня это место понимаешь, что будущее комфортной жизни начинается именно здесь.





Прежде всего это внутренняя инфраструктура мини города, в которую входят:

1.Ресторан европейского уровня сервиса

2. Современный фитнес – центр

3. SPA комплекс

4. Самый большой в Липецкой области открытый 50 м бассейн

5. Теннисные корты федерального уровня

Более того, в ближайшем будущем планируется строительство жилого комплекса с центральным бульваром, зелёными насаждениями и благоустроенными улицами.



Одной из особенностей центрального бульвара станет продуманная спортивно - игровая площадка с возрастным ранжированием, кроссфит, а так же зоны отдыха с фудкортами и даже амфитеатром, где будет комфортно проводить время как малышам, так и взрослым жителям Romanovo city.

Для любителей зелёных насаждений и огородной тематики планируется организация места под городские сады и огороды. Где каждый желающий сможет прогуляться под шелест листьев среди деревьев, кустарников, полюбовавшись цветочными насаждениями и пейзажами.





Для тех кто ценит более активный отдых разрабатываться концепция целого веломаршрута.



Велотрасса продумана таким образом, что будет проходить через весь Romanovo city, огибая каждый живописный уголок. Жители и гости мини-полиса смогу насладиться красотами округи, а так же достопримечательностями этого замечательного места.

В противовес малометражным квартирам, отсутствию парковок у подъездов и отсутствию безопасности для детей продумана достойная альтернатива.

Новый формат семейного жилья предполагает минимальную площадь в 88 кв.м, на которой расположится двухэтажный таунхаус, собственная территория, парковочные места для автомобиля.

Каждый мини-квартал жилого комплекса, состоящий из 26-34 квартир, имеет уютный двор с детской площадкой и зоной отдыха для каждой квартиры с выходом из кухни. Вело-роллерные прогулочные дорожки объединят кварталы.

Жители могут быть уверены в экологичности жизни: водозабор с ключевой водой, современные инженерные сети и очистные сооружении, благоприятствует роза ветров.

Одно из самых главных и приятных моментов это поквартирное отопление в таунхаусах. Собственный газовый котёл позволит экономить на «отпуск летом».

Цены на данном этапе, застройщик установил, дешевле метра квадратного в многоэтажной новостройке.

И это уже не просто квартал новостроек, а сообщество людей с общими жизненными интересами!

Давайте уже сами посмотрим на это своими глазами.

Кстати, сотрудники отдела продаж ГК Ремстройсервис работают с 4-го января!

Запись на экскурсию по телефону 50-01-01

https://www.instagram.com/romanovo_city/

https://vk.com/romanovo48

Застройщик : ООО СЗ "Ремстройсервис Романово"

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