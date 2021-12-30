В Липецке автомобиль врезался в сугроб

ДТП обошлось без пострадавших.

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Сегодня в Липецке на улице Водопьянова попал в ДТП автомобиль «Рено Каптур».



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, водитель не справился с управлением и машина въехала в сугроб.



ДТП обошлось без пострадавших. А вот у автомобиля существенные механические повреждения.