Происшествия
сегодня, 17:47
В Липецке автомобиль врезался в сугроб
ДТП обошлось без пострадавших.
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Сегодня в Липецке на улице Водопьянова попал в ДТП автомобиль «Рено Каптур».
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, водитель не справился с управлением и машина въехала в сугроб.
ДТП обошлось без пострадавших. А вот у автомобиля существенные механические повреждения.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, водитель не справился с управлением и машина въехала в сугроб.
ДТП обошлось без пострадавших. А вот у автомобиля существенные механические повреждения.
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