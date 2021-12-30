Происшествия

сегодня, 17:47

В Липецке автомобиль врезался в сугроб

9 1083
#ДТП
2

ДТП обошлось без пострадавших.

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Сегодня в Липецке на улице Водопьянова попал в ДТП автомобиль «Рено Каптур».

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, водитель не справился с управлением и машина въехала в сугроб.

ДТП обошлось без пострадавших. А вот у автомобиля существенные механические повреждения. 
9 1083
#ДТП
2

Комментарии (9)

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Лена

10 минут назад
Приходите к нам в банк мы вам дадим выгодный кредит на ремонт авто
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А

11 минут назад
В сугробе был бетон что-ли?
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КузьмичЬ

21 минуту назад
Видел эту аварию, машину сильно ушатал, так как модель новая то цены на запчасти страшно представить. Да и авто по-любому в кредите было, ценник наверное больше 2х млн. Вот мужик подарок сделал к нг, ушатать авто, врагу не пожелаешь такого.
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Кузькин отец

24 минуты назад
Будущий шоколатье, «Ситроен» и есть «ёлка», * тавтологией занимаешься невежественный?
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мужик

30 минут назад
Ситроен это машина для геев.
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Будущий шоколатье

47 минут назад
Ситроен, царя зверей,(зве)зду и ёлку даже армяне не ремонтируют...
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Это

55 минут назад
вы настоящих сугробов не видели!
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Ситроен

58 минут назад
Рено Каптюр это ублюдочный, абортивный выкидыш компании Рено. Драндулет на тоненьких колесах.
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Иван.

сегодня, 18:05
А больше не о чем писать?!?!
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