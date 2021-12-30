В России
34 минуты назад
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 61,8%
Прививку от коронавируса первым компонентом вакцины сделали более 6,7 млн раз.
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 60,4% до 61,8%, в целом эпидситуация улучшилась в 13 регионах. Таковы показатели тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 30 декабря 2021 года вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла – 74 539 609 раз. По ее словам, уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%. "Но у нас уже есть 4 региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - отметила Голикова.
"Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - пояснила вице-премьер.
Глава Оперштаба отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Уровень 72% и выше показывают Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская области, Хакасия и Орловская область.
При этом Голикова обратилась к регионам с просьбой, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового омикрон-штамма, - сообщает Оперштаб.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 30 декабря 2021 года вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла – 74 539 609 раз. По ее словам, уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%. "Но у нас уже есть 4 региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - отметила Голикова.
"Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - пояснила вице-премьер.
Глава Оперштаба отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Уровень 72% и выше показывают Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская области, Хакасия и Орловская область.
При этом Голикова обратилась к регионам с просьбой, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового омикрон-штамма, - сообщает Оперштаб.