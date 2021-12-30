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сегодня, 16:00
Президент РФ подписал закон о создании госсистемы с биометрическими данными россиян
Согласно закону, россияне смогут самостоятельно размещать в единой системе свои биометрические образцы.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы.
Уточняется, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы.
Уточняется, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством РФ.