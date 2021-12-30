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Президент РФ подписал закон о создании госсистемы с биометрическими данными россиян

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#биометрические данные

Согласно закону, россияне смогут самостоятельно размещать в единой системе свои биометрические образцы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы.

Уточняется, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством РФ.


145
#биометрические данные

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