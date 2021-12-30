Липчане жалуются на новую плитку на улице 50 лет НЛМК

Оказывается, сейчас плитка уложена по черновому варианту.













Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на руководителя подрядной организации Александра Кофанова, сейчас плитка уложена по черновому варианту. Сделано это для того, чтобы липчане могли ходить по тротуарам. С возобновлением работ при наступлении тепла подрядчик выровняет швы, а также заменит поврежденные бортовые камни. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на руководителя подрядной организации Александра Кофанова, сейчас плитка уложена по черновому варианту. Сделано это для того, чтобы липчане могли ходить по тротуарам. С возобновлением работ при наступлении тепла подрядчик выровняет швы, а также заменит поврежденные бортовые камни.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии тротуарной плитки, уложенной в ходе реконструкции улицы 50 лет НЛМК. Техническая готовность работ по реконструкции на конец года составляет около 74%.Уже завершены работы по обустройству ливневой канализации, на 80% - работы по устройству основания проезжей части дороги, уложено 18 000 квадратных метров асфальтобетонных слоёв дороги, ведутся работы по устройству бортовых камней и плиточного покрытия тротуаров. На 2022 год запланированы укладка верхнего слоя асфальта, установка ограждений, нанесение разметки, установка дорожных знаков и светофоров.- Фотографии сделаны до снега, 17 декабря: очень «качественная» укладка плитки за миллионы, - возмущаются читатели. - На этом участке она вся так постелена.