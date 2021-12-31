Бизнес

сегодня, 09:00

В жилом комплексе «Приоритет» на Московской сдана первая позиция. Ключи от квартир получили уже более 160 семей!

447
1
В жилом комплексе «Приоритет» на Московской сдана первая позиция. Ключи от квартир получили уже более 160 семей!

Квартиры в комплексе 1-, 2-, 3-комнатные с современными удобными планировками. Все квартиры имеют летние помещения — лоджии и балконы.

IMG_20211223_114854.jpg

Отделка подъездов выполнена современными качественными материалами. Подъезды оборудованы грузовым и пассажирским лифтами Otis.

IMG_20211223_115059.jpg

На территории комплекса построена площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.

IMG_20211223_114908.jpg

В настоящее время ведется строительство четвертой позиции ЖК «Приоритет».

ЖБИ2-ИНВЕСТ поздравляет с наступающим Новым годом жителей комплекса и всех жителей города!

Пусть Новый год открывает новые перспективы.

Пусть будет теплым и счастливым семейный очаг.

Счастья, добра, процветания!


офис продаж: г. Липецк, ул. Октябрьская, 22
телефон: +7 (4742) 505-101,
сайт: приоритет-липецк.рф
Долевое строительство.
Застройщик - ООО «СЗ СОЛНЕЧНЫЙ СКВЕР».
Проектная декларация - на сайте ЕИС ЖС ( https://наш.дом.рф).

PR

447
1

Еще в рубрике

Новый магазин Ситилинк открылся в Липецке
Новый магазин Ситилинк открылся в Липецке

вчера, 13:00

Бизнес
Успеть за один день: мы протестировали новый маркетплейс, который обещает невероятную скорость доста...
Успеть за один день: мы протестировали новый маркетплейс, который обещает невероятную скорость доста...

29.12.2021 09:00

Бизнес
Рефинансируем ипотеку с ПСБ
Рефинансируем ипотеку с ПСБ

28.12.2021 15:26

Бизнес
Малый бизнес пригласили за металлом
Малый бизнес пригласили за металлом

27.12.2021 11:00

Бизнес
Энергопереход по-липецки или наш ответ Илону Маску
#энергетика #штрафы
19
Энергопереход по-липецки или наш ответ Илону Маску

27.12.2021 10:45

Бизнес
АО «Липецкий Хладокомбинат» в очередной раз подтвердил высокое качество своей продукции
АО «Липецкий Хладокомбинат» в очередной раз подтвердил высокое качество своей продукции

27.12.2021 08:00

Бизнес