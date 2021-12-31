сегодня, 09:00
В жилом комплексе «Приоритет» на Московской сдана первая позиция. Ключи от квартир получили уже более 160 семей!
Квартиры в комплексе 1-, 2-, 3-комнатные с современными удобными планировками. Все квартиры имеют летние помещения — лоджии и балконы.
Отделка подъездов выполнена современными качественными материалами. Подъезды оборудованы грузовым и пассажирским лифтами Otis.
На территории комплекса построена площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В настоящее время ведется строительство четвертой позиции ЖК «Приоритет».
ЖБИ2-ИНВЕСТ поздравляет с наступающим Новым годом жителей комплекса и всех жителей города!
Пусть Новый год открывает новые перспективы.
Пусть будет теплым и счастливым семейный очаг.
Счастья, добра, процветания!
телефон: +7 (4742) 505-101,
сайт: приоритет-липецк.рф
Долевое строительство.
Застройщик - ООО «СЗ СОЛНЕЧНЫЙ СКВЕР».
Проектная декларация - на сайте ЕИС ЖС ( https://наш.дом.рф).
PR