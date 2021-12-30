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Российским банкам запретили навязывать гражданам допуслуги
30 декабря 2021 года вступает в силу закон, который защитит от навязывания дополнительных услуг тех, кто обращается в банки.
Изменения вносятся в ч. 2 ст. 7 ФЗ "О потребительском кредите (займе)": она дополняется предложением "Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается".
Закон прошел третье чтение в Госдуме 2 июня 2021 года, 2 июля его подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Думы.
Нововведение защитит людей, которые обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями", - отметил депутат.
"Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов", — считает Володин.