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56 минут назад

Российским банкам запретили навязывать гражданам допуслуги

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#кредит #услуги #закон #банки

30 декабря 2021 года вступает в силу закон, который защитит от навязывания дополнительных услуг тех, кто обращается в банки.

Законопроект запрещает кредитору проставлять в документах за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования. То есть нельзя будет заранее печатать или ставить в документах типографские знаки ― галочки, крестики и любые другие, - говорится на сайте Госдумы.

Изменения вносятся в ч. 2 ст. 7 ФЗ "О потребительском кредите (займе)": она дополняется предложением "Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается".

Закон прошел третье чтение в Госдуме 2 июня 2021 года, 2 июля его подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Думы.

Нововведение защитит людей, которые обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями", - отметил депутат.

"Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов", — считает Володин.


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#кредит #услуги #закон #банки

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