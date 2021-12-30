Коронавирус

сегодня, 13:26

За сутки в Ельце не выявили ни одного случая COVID-19

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#коронавирус
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За сутки в Ельце не выявили ни одного случая COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрирован 83 901 случай новой коронавирусной инфекции, 77 467 человек выздоровели, в том числе 218 человек за последние сутки, 2 793 человека умерли, в том числе 10 человек за последние сутки, 3 641 — лечится.

В больницах сегодня находятся 402 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 3 239 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 174 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте с большим отрывом Липецк — 123 случая, на втором Липецкий район — 25, на третьем Добровский район — 10. В Грязинском районе — 8, в Данковском районе — 4, в Добринском и Лебедянском районах — по два заболевших.

Во втором по величине городе региона — Ельце не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19. Последний раз такое было 10 декабря. Кстати, накануне в Ельце зафиксировали 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
5 350
#коронавирус
1

Комментарии (5)

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Гостья1

7 минут назад
Надо всех (завозных в страну ковид) лечить за их счёт и ограничить перелеты в неблагополучные по инфекциям страны.Сколько можно из-за них мучить людей или их сразу отправлять обратно в те страны на лечение.
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После НГ начнётся

35 минут назад
сейчас некому выявлять, все бухают, всё закрыто
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Не выявили.

37 минут назад
Брехня. Няверю.
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Совершенно Верно

39 минут назад
гостья, Лучше бы границы закрывали,а не препоны придумывали внутри страны.Пандемия будет бесконечной,если тупые обыватели будут ездить заграницу.
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гостья

45 минут назад
Затишье перед бурей.После Нового года придурковатые путешественники в пандемию в разные страны привезут нам новые штаммы и кучу смертей.
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