За сутки в Ельце не выявили ни одного случая COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрирован 83 901 случай новой коронавирусной инфекции, 77 467 человек выздоровели, в том числе 218 человек за последние сутки, 2 793 человека умерли, в том числе 10 человек за последние сутки, 3 641 — лечится.

В больницах сегодня находятся 402 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 3 239 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 174 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте с большим отрывом Липецк — 123 случая, на втором Липецкий район — 25, на третьем Добровский район — 10. В Грязинском районе — 8, в Данковском районе — 4, в Добринском и Лебедянском районах — по два заболевших.



Во втором по величине городе региона — Ельце не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19. Последний раз такое было 10 декабря. Кстати, накануне в Ельце зафиксировали 36 новых случаев коронавирусной инфекции.