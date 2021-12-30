На липецких домах начали появляться таблички с QR-кодами

С помощью этих кодов легко зарегистрироваться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

На подъездах липецких многоэтажек управляющие компании начали размещать QR-коды для регистрации в системе ГИС ЖКХ. Горожане начали проявлять к ним интерес. С помощью государственной информационной системы ЖКХ можно получить разнообразную информацию: от сроков капитального ремонта жилого дома до времени проведения онлайн собраний собственников жилья, и оплатить коммунальные счета. Система интегрирована с порталом Госуслуг. Поэтому отдельной регистрации в ней не требуется. Для удобства пользователей у ГИС ЖКХ есть мобильное приложение.



В ГИС ЖКХ собрана подробная информация о сроках проведения капремонта, видах работ и их стоимости. С помощью системы также можно узнать действующий минимальный размер взноса за капремонт. Перед проведением капремонта и во время его, жильцам приходится о многом договариваться друг с другом. ГИС ЖКХ позволяет проводить собрания собственников онлайн. В дальнейшем ее планируют интегрировать с региональными платформами. Это даст возможность подавать заявки в единую диспетчерскую службу, а также получить информацию о тарифах и видеть отчеты о работе управляющих компаний.



