Общество

25 минут назад

На липецких домах начали появляться таблички с QR-кодами

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#ФКР #ГИС ЖКХ
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С помощью этих кодов легко зарегистрироваться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

На подъездах липецких многоэтажек управляющие компании начали размещать QR-коды для регистрации в системе ГИС ЖКХ.  Горожане начали проявлять к ним интерес. С помощью государственной информационной системы ЖКХ можно получить разнообразную информацию: от сроков капитального ремонта жилого дома до времени проведения онлайн собраний собственников жилья, и оплатить коммунальные счета.  Система интегрирована с порталом Госуслуг. Поэтому отдельной регистрации в ней не требуется. Для удобства пользователей у ГИС ЖКХ есть мобильное приложение.

В ГИС ЖКХ собрана подробная информация о сроках проведения капремонта, видах работ и  их стоимости. С помощью системы также можно узнать действующий минимальный размер взноса за капремонт. Перед проведением капремонта и во время его, жильцам приходится о многом договариваться  друг с другом. ГИС ЖКХ  позволяет проводить собрания собственников онлайн. В дальнейшем ее планируют интегрировать с  региональными платформами. Это даст возможность подавать заявки в единую диспетчерскую службу, а также  получить информацию о тарифах и видеть отчеты о работе  управляющих компаний.

257
#ФКР #ГИС ЖКХ
1

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