Происшествия

37 минут назад

Вынесен приговор по делу о пьяной аварии, в которой погиб 15-летний подросток

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#авария #ДТП
Вынесен приговор по делу о пьяной аварии, в которой погиб 15-летний подросток

Задонский районный суд вынес приговор по делу 55-летнего жителя Становлянского района, который осенью этого года стал виновником дорожной аварии, приведшей к гибели 15-летнего подростка. Мужчина обвинялся по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2021 года в Задонском районе на 424 километре трассы «Дон» пьяный мужчина, управляя автомобилем «BMW-X3», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Kia K5», которым управляла 35-летняя женщина. Женщина и её 15-летний сын получили тяжелые травмы, подросток скончался при транспортировке в больницу.

«Установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время предварительного следствия он находился под стражей. Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал еще на стадии предварительного следствия и частично  возместил причиненный моральный вред», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести с половиной лишения свободы в колонии-поселении, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.
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#авария #ДТП

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