Вынесен приговор по делу о пьяной аварии, в которой погиб 15-летний подросток

Задонский районный суд вынес приговор по делу 55-летнего жителя Становлянского района, который осенью этого года стал виновником дорожной аварии, приведшей к гибели 15-летнего подростка. Мужчина обвинялся по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).





«Установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время предварительного следствия он находился под стражей. Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал еще на стадии предварительного следствия и частично возместил причиненный моральный вред», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести с половиной лишения свободы в колонии-поселении, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2021 года в Задонском районе на 424 километре трассы «Дон» пьяный мужчина, управляя автомобилем «BMW-X3», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Kia K5», которым управляла 35-летняя женщина. Женщина и её 15-летний сын получили тяжелые травмы, подросток скончался при транспортировке в больницу.«Установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время предварительного следствия он находился под стражей. Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал еще на стадии предварительного следствия и частично возместил причиненный моральный вред», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести с половиной лишения свободы в колонии-поселении, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.