Происшествия

сегодня, 11:40

На дороге поймали должника по 19 штрафам ГИБДД

684
#приставы #ГИБДД
1
На дороге поймали должника по 19 штрафам ГИБДД

Всего в этом году у судебных приставов находилось 216 264 исполнительных производства о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, сотрудники Задонского районного отделения судебных приставов УФССП России по Липецкой области совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Задонскому району провели совместный рейд.

Были выявлены 5 должников, имеющих задолженности по налоговым платежам, штрафам ГИБДД.

При проверке документов у одного водителя выяснилось, что он является должником по 19 исполнительным производствам о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, после чего должник съездил в банк и оплатил долг в 19 тысяч рублей.

Всего в ходе рейда 15 человек оплатили штрафы за административные правонарушения, выявленные сотрудниками ГИБДД.

Всего в этом году в структурных подразделениях Управления ФССП России по Липецкой области находилось 216 264 исполнительных производства о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, взыскано 86 миллионов 714 тысяч рублей.
684
#приставы #ГИБДД
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Вынесен приговор по делу о пьяной аварии, в которой погиб 15-летний подросток
#авария #ДТП
Вынесен приговор по делу о пьяной аварии, в которой погиб 15-летний подросток

37 минут назад

Происшествия
В Грязях у теплотрассы обнаружен труп пожилой женщины
#труп
В Грязях у теплотрассы обнаружен труп пожилой женщины

47 минут назад

Происшествия
В Липецкой области сгорели две машины и спасен человек
#МЧС #пожар
В Липецкой области сгорели две машины и спасен человек

сегодня, 11:02

Происшествия
В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины
#труп #гаражный кооператив
5
В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины

сегодня, 10:02

Происшествия
В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре
#авария #ДТП
37
В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре

сегодня, 09:58

Происшествия
21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон
#авария #ДТП
17
21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон

сегодня, 09:01

Происшествия