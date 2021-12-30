сегодня, 11:40
На дороге поймали должника по 19 штрафам ГИБДД
Всего в этом году у судебных приставов находилось 216 264 исполнительных производства о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД.
Были выявлены 5 должников, имеющих задолженности по налоговым платежам, штрафам ГИБДД.
При проверке документов у одного водителя выяснилось, что он является должником по 19 исполнительным производствам о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, после чего должник съездил в банк и оплатил долг в 19 тысяч рублей.
Всего в ходе рейда 15 человек оплатили штрафы за административные правонарушения, выявленные сотрудниками ГИБДД.
Всего в этом году в структурных подразделениях Управления ФССП России по Липецкой области находилось 216 264 исполнительных производства о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, взыскано 86 миллионов 714 тысяч рублей.