В Липецкой области сгорели две машины и спасен человек

29 декабря на территории региона произошли пять пожаров.

Ночью 29 декабря в селе Троицкое Липецкого района полностью сгорел автомобиль «Киа». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, машину подожги.Утром того же дня в селе Аннино Грязинского района сгорел автомобиль «Форд. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.Всего 29 декабря на территории Липецкой области произошло пять пожаров.Ночью 30 декабря в селе Трубетчино Добровского района загорелся жилой дом. Огонь уничтожил его полностью. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.В Усмани пожарные успели спасти из горящего дома 56-летнего мужчину. Огонь повредил в доме отделку на площади 15 квадратных метров. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.