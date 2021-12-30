Происшествия

25 минут назад

В Липецкой области сгорели две машины и спасен человек

353
#МЧС #пожар
1
В Липецкой области сгорели две машины и спасен человек

29 декабря на территории региона произошли пять пожаров.

Ночью 29 декабря в селе Троицкое Липецкого района полностью сгорел автомобиль «Киа». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, машину подожги.

Утром того же дня в селе Аннино Грязинского района сгорел автомобиль «Форд. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.

o-rabote-podrazdeleniy-glavnogo-upravleniya-za-proshedshie-sutki-29-12-2021_1640849515639317363__800x800.jpg

Всего 29 декабря на территории Липецкой области произошло пять пожаров.

Ночью 30 декабря в селе Трубетчино Добровского района загорелся жилой дом. Огонь уничтожил его полностью. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В Усмани пожарные успели спасти из горящего дома 56-летнего мужчину. Огонь повредил в доме отделку на площади 15 квадратных метров. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

o-rabote-podrazdeleniy-glavnogo-upravleniya-za-proshedshie-sutki-29-12-2021_16408498381246272027__800x800.jpg
353
#МЧС #пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины
#труп #гаражный кооператив
4
В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины

сегодня, 10:02

Происшествия
В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре
#авария #ДТП
18
В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре

сегодня, 09:58

Происшествия
21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон
#авария #ДТП
14
21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон

сегодня, 09:01

Происшествия
В Липецкой области гражданин Словакии задавил пешехода и погубил своего пассажира
#ДТП
6
В Липецкой области гражданин Словакии задавил пешехода и погубил своего пассажира

вчера, 15:59

Происшествия
На выезде из Липецка машина врезалась в отбойник
#ДТП
6
На выезде из Липецка машина врезалась в отбойник

вчера, 13:00

Происшествия
В Елецком районе горел «Опель»
#МЧС #пожар
1
В Елецком районе горел «Опель»

вчера, 11:44

Происшествия