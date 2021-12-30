Общество
26 минут назад
Известная актриса привезла елецким животным тонну новогодних подарков
Анастасия Задорожная привезла в приют корм.
Накануне известная актриса и певица Анастасия Задорожная привезла в елецкий приют для животных «Пушистый домосед» целую тонну новогодних подарков — корма для животных.
- Я считаю поистине замечательным завершением года тот факт, что можно сделать какое-то хорошее дело прямо перед Новым годом, - отметила на своей странице в Инстаграм Анастасия Задорожная.
Как рассказала GOROD48 хозяйка существующего с 2014 года приюта «Пушистый домосед» Надежда Аипова, сейчас в этом приюте живут около 100 собак и 30 кошек. Пристраивать животных в семьи нелегко: за год хозяев обрели всего 7 собак из приюта. Елецкий приют сотрудничает с московским приютом «Лохматая душа», куда иногда забирают животных из Ельца.
Анастасия Задорожная обещала вернуться в Елец приют после Нового года.
Напомним, в начале октября управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Вскоре после этого в приюте побывала известная актриса и зоозащитник Анастасия Задорожная, которая вместе с мужем и ещё одним помощником неделю лично ремонтировала приют. А ещё через несколько дней звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава призвала своих подписчиков помочь елецкому приюту.
Ранее Анастасия Задорожная уже привозила в елецкий приют фургон помощи: там был утеплитель для будок, подушки, одеяла, корм, вещи, игрушки, клетка и переноска для животных, лекарства. А ещё актриса пристроила из «Пушистого домоседа» двух псов.
Фото - instagram.com/stasya_ru
- Я считаю поистине замечательным завершением года тот факт, что можно сделать какое-то хорошее дело прямо перед Новым годом, - отметила на своей странице в Инстаграм Анастасия Задорожная.
Как рассказала GOROD48 хозяйка существующего с 2014 года приюта «Пушистый домосед» Надежда Аипова, сейчас в этом приюте живут около 100 собак и 30 кошек. Пристраивать животных в семьи нелегко: за год хозяев обрели всего 7 собак из приюта. Елецкий приют сотрудничает с московским приютом «Лохматая душа», куда иногда забирают животных из Ельца.
Анастасия Задорожная обещала вернуться в Елец приют после Нового года.
Напомним, в начале октября управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Вскоре после этого в приюте побывала известная актриса и зоозащитник Анастасия Задорожная, которая вместе с мужем и ещё одним помощником неделю лично ремонтировала приют. А ещё через несколько дней звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава призвала своих подписчиков помочь елецкому приюту.
Ранее Анастасия Задорожная уже привозила в елецкий приют фургон помощи: там был утеплитель для будок, подушки, одеяла, корм, вещи, игрушки, клетка и переноска для животных, лекарства. А ещё актриса пристроила из «Пушистого домоседа» двух псов.
Фото - instagram.com/stasya_ru
Л-а
граф Де Ля Фер