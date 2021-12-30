Более 75 тысяч жителей региона в 2021 году улучшили условия проживания благодаря капремонту

В 2021 году в Липецкой области в рамках региональной программы капитального ремонта работы завершены в 401 многоквартирном доме. Общая стоимость составила почти 2 млрд. рублей.

Всего выполнено 950 видов строительно-монтажных работ: 143 новых фасада, 148 крыш, 138 новых лифтов, сотни домов с обновленными инженерными сетями. В рамках реализации программы улучшили свои жилищные условия более 75 тысяч жителей региона.

Остается порядка 10 домов, где капитальный ремонт не будет завершен в этом году из-за задержки работ подрядчиком либо недопусков собственников в квартиры для проведения работ. По каждому из них принято решение и определен дальнейший план действий. Так, по одной из многоэтажек, где работы по фасаду и фундаменту не были закончены в срок, договор с подрядной организацией расторгнут, строительной компании предъявлены крупные штрафы. Весной для завершения ремонта через процедуру торгов будет определен новый подрядчик.

По нескольким многоэтажкам ведутся судебные процессы, в ходе которых ФКР добивается предоставления доступа собственниками для проведения работ по капитальному ремонту балконов и инженерных сетей.

ФКР Липецкой области ежедневно работает с обращениями собственников. Если у жителей есть вопросы по срокам, качеству капитального ремонта, текущим начислениям взносов, изменениям в квитанциях, то они могут позвонить по телефонам 8 (800) 450-48-48, 8 (4742) 370-166, написать сообщение на электронную почту info@kapremont48.ru, оставить обращение на сайте https://www.kapremont48.ru/ либо на официальных страницах Фонда в социальных сетях.