Фонд «Милосердие» наградил победителей программы «Стальное дерево»

В областном центре культуры Липецка подвели итоги грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие». В 2021 году на средства программы реализовано 27 инициатив.

В этом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 300 заявок, завершены 27 новых проектов, ещё два выполнят в новом году.. На программу «Стальное дерево» фонд «Милосердие»*, социальный партнер НЛМК, направил около восьми миллионов рублей. 28 декабря проектным командам финалистов вручили грамоты и памятные сувениры.- Мы благодарны активным и неравнодушным людям, которые делают мир вокруг себя ярче и добрее. «Стальное дерево» поддерживает каждого, кто решил бескорыстно помочь нуждающимся. Как правило, мы ведем за руку авторов инициатив от начала проекта до его завершения, помогая на всех стадиях, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.Благодаря неравнодушным жителям региона и программе «Стальное дерево» появилось восемь спортивных объектов. У юных скалолазов из села Сенцово в этом году появился новый скалодром. спорткомплексы с тренажерами появились и у школьников Ельца, в селах Коровино и Вербилово.«Стальное дерево» изначально задумывалось как проект поддержки экологических инициатив. И в этом году без них не обошлось. Один из проектов помог очистить береговые линии в трех населенных пунктах.- В нашем поселении нет реки, но есть старый заброшенный пруд. Основная масса наших жителей учились плавать именно там. В этом году наша жительница Ксения Федорова выдвинула инициативу по наведению порядка на пруду, а мы ее поддержали. Территория облагорожена. В следующем году мы планируем начать очистку пруда. Поэтому хотим обратиться в фонд «Милосердие» еще раз, - поделилась своими планами глава Боринского сельсовета Екатерина Воропаева.В Введенском сельсовете свой проект «Спорт — норма жизни» реализовала Алла Мещалкина. Он стал второй очередью большого проекта по благоустройству села. Теперь в сельсовете появилась площадка для воркаута с боксерскими мешками. Как сказал глава сельсовета Денис Дорожинский, молодежь с удовольствием приходит заниматься. И это не единственный реализованный проект на территории поселения.- Благодаря гранту мы очистили пляж, привели в порядок береговую линию реки Воронеж. Теперь наши жители летом с большим удовольствием приходят отдыхать сюда. Пляж стал настолько востребованным, что мы задумались о его расширении, - рассказал Денис Дорожинский.Благодаря проекту волонтеров из села Архангельские Борки завершен капитальный ремонт военного мемориала, памятник спасен от разрушения.Среди победителей программы этого года много культурно-просветительских проектов. Так на сцене елецкого драмтеатра «Бенефис» прошла премьера театрального проекта «Сказ о Петре и Февронии», а елецкие школьники смогли приобщиться к промыслу кружевоплетения.В Липецке минувшим летом жители и гости города могли стать участниками проекта, который помогает сохранять культурное наследие региона. Одним из его итогов стало издание книги для детей по мотивам легенд о Петре Первом. По словам директор Историко-культурного музея Ирины Сулиной, книга стала составляющей глобального проекта.- Мы обучили волонтеров-экскурсоводов в возрасте от 14 до 70 лет. Они провели более 800 жителей и гостей города по петровским местам. Книга, о которой идет речь, вобрала в себя легенды о таких местах. Она издана с крупным шрифтом специально для слабовидящих людей. На ее страницах есть QR-коды, по которым можно перейти на наш канал в Youtube и посмотреть видео о легендах. Книги разошлись ограниченным тиражом по библиотекам и социальным учреждениям города, - рассказала Ирина Сулина.Напомним, что программа «Стальное дерево» действует пятый год, и сейчас ее социальные инициативы реализуются уже в пяти регионах России. Помимо Липецкой области в этом году около 40 новых проектов завершат в Свердловской, Калужской Белгородской областях, в Алтайском крае. Работа над проектами объединила около 30 000 человек. С начала программы на реализацию более 150 социально важных проектов направлено свыше 40 миллионов рублей. В будущем году программа продолжит работу.