Общество

9 минут назад

В центре Липецка выясняют, почему в квартирах +14

130
#ЖКХ #Квадра

И даже уже нашли несколько причин.

Загрузка плеера
Накануне и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев сообщил, что у жильцов дома №33 по улице Советской температура воздуха в квартирах ниже установленной нормы.

Как рассказал GOROD48 заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских, жалобы по вопросам теплоснабжения от липчан в последнее время участились, по всем фактам государственная жилищная инспекция проводит расследования и проверки. В доме на Советской, 33 в квартирах сразу двух жильцов по одному стояку намерили всего +14 градусов, когда как в угловых комнатах температура должна быть не ниже +20 градусов тепла.

- По данному факту ГЖИ возбуждены сразу два административных дела, - отметил Юрий Букреев. Будем выяснять, почему Липецкий филиал ПАО «Квадра» оказывает ненадлежащие услуги теплоснабжения при прямых договорах с гражданами, - отметил Юрий Букреев.

Как сообщает Государственная жилищная инспекция Липецкой области, при возникновении проблем с подачей тепла первым делом жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Они должны выполнить технические мероприятия, необходимые для включения или регулировки отопления. Также можно сообщить о проблеме в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру : 8-800-450-48-48. Если управляющая организация бездействует, то можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области одним из следующих способов: через ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru, направить обращение по почте или принести лично по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3. Кроме того, в случае возникновения проблем с отоплением жители могут обратиться на «горячую линию» Госжилинспекции по телефону: ️8(4742) 22-13-16. Сообщения принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30.

Чтобы выяснить, почему замерзают жильцы дома №33 на улице Советской, специальная комиссия из сотрудников «Квадры», ГЖИ и управляющих компаний сегодня прошлись по другим домам на той же ветке теплоснабжения. Потому что в «Квадре» уверены, что в одних домах замерзают только потому, что в других — перетопы. Устранить эту проблему выгодно и тем, и другим домам: одни предстанут замерзать, другие станут меньше платить за общедомовые нужды.

- В связи с аномально холодной погодой к нам в компанию всё чаще стали поступать обращения по поводу температуры, которая должны быть внутри помещений, признаются в ПАО «Квадра». - Эти параметры чётко прописаны в СанПиН: в жилой комнате допустимой считается температура в 18 градусов, в угловых жилых помещениях – 20°C, в коридорах — 16 градусов. Если температура не соответствует этим значениям, жителям в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы специалисты оперативно проверили работу внутридомовой системы и приняли необходимые меры. Причинами могут быть забитые трубы и радиаторы, завоздушивание системы, неправильная регулировка в распределении отопления в тепловом узле и по стоякам. Утечки на внутридомовых коммуникациях и так далее. Следствием проблем на внутренней системе может быть неправомерный прогрев комнат, квартиры или даже дома в целом. Именно на УК лежит обязанность содержать внутреннюю систему отопления в исправном и работоспособном состоянии. Если проблемы выходит за рамки компетенции домоуправления, управляющая компания организует комиссионную проверку и с участием специалистов «Квадры». По итогам её составляют акт, где указывают, с чьей стороны выявили неисправности. А также дают рекомендации, как устранить проблему.

Сегодня такая комиссионная проверка вышла на улицу Коммунальная в дома в самом начале ветки теплоснабжения, на которой стоит и дом №33 на Советской. В этих домах очень тепло: температура достигает +25 +27 градусов. На тепло, кстати, никто не жалуется. 

В доме №14 по улице Коммунальной, которую обслуживает УК «Тёплый дом», стоит автоматический тепловой узел, и там всё было в порядке.

А вот во втором доме обнаружили, что температура горячей воды на выходе из нежилого помещения достигает аж  70 градусов, а на входе в дом её температура 83 градуса — то есть явный перетоп.  А если дома в начала тепловой ветки забирают больше тепла, чем нужно, на другие дома той же ветки тепла просто не хватает.

Обследовав тепловой узел в третьем доме и вовсе обнаружили, что управляющая компания «спешно заметает следы преступления»: прямо в момент визита проверяющих в мороз в доме слесарь перекрывал узел. Комиссия предполагает: значит, здесь тоже перетоп и есть что скрывать.
130
#ЖКХ #Квадра

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года
#итоги года #Игорь Артамонов
Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года

2 минуты назад

Общество
На Соколе отключат холодную воду для устранения утечки
#отключения
На Соколе отключат холодную воду для устранения утечки

11 минут назад

Общество
Министр МВД подписал приказ о награждении липецкого полицейского за спасение ребенка
#происшествия на воде
3
Министр МВД подписал приказ о награждении липецкого полицейского за спасение ребенка

36 минут назад

Общество
Коммунальные службы города переходят в режим повышенной готовности
#новогодние каникулы #ЖКХ
1
Коммунальные службы города переходят в режим повышенной готовности

сегодня, 14:47

Общество
Улицу Советскую быстрее пройти пешком
#новый год #пробки
22
Улицу Советскую быстрее пройти пешком

сегодня, 13:51

Общество
Авиакомпании выдали допуск на рейсы из Липецка в Грецию
#аэропорт
8
Авиакомпании выдали допуск на рейсы из Липецка в Грецию

сегодня, 13:37

Общество