Общество
9 минут назад
В центре Липецка выясняют, почему в квартирах +14
И даже уже нашли несколько причин.
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Накануне и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев сообщил, что у жильцов дома №33 по улице Советской температура воздуха в квартирах ниже установленной нормы.
Как рассказал GOROD48 заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских, жалобы по вопросам теплоснабжения от липчан в последнее время участились, по всем фактам государственная жилищная инспекция проводит расследования и проверки. В доме на Советской, 33 в квартирах сразу двух жильцов по одному стояку намерили всего +14 градусов, когда как в угловых комнатах температура должна быть не ниже +20 градусов тепла.
- По данному факту ГЖИ возбуждены сразу два административных дела, - отметил Юрий Букреев. Будем выяснять, почему Липецкий филиал ПАО «Квадра» оказывает ненадлежащие услуги теплоснабжения при прямых договорах с гражданами, - отметил Юрий Букреев.
Как сообщает Государственная жилищная инспекция Липецкой области, при возникновении проблем с подачей тепла первым делом жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Они должны выполнить технические мероприятия, необходимые для включения или регулировки отопления. Также можно сообщить о проблеме в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру : 8-800-450-48-48. Если управляющая организация бездействует, то можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области одним из следующих способов: через ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru, направить обращение по почте или принести лично по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3. Кроме того, в случае возникновения проблем с отоплением жители могут обратиться на «горячую линию» Госжилинспекции по телефону: ️8(4742) 22-13-16. Сообщения принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30.
Чтобы выяснить, почему замерзают жильцы дома №33 на улице Советской, специальная комиссия из сотрудников «Квадры», ГЖИ и управляющих компаний сегодня прошлись по другим домам на той же ветке теплоснабжения. Потому что в «Квадре» уверены, что в одних домах замерзают только потому, что в других — перетопы. Устранить эту проблему выгодно и тем, и другим домам: одни предстанут замерзать, другие станут меньше платить за общедомовые нужды.
- В связи с аномально холодной погодой к нам в компанию всё чаще стали поступать обращения по поводу температуры, которая должны быть внутри помещений, признаются в ПАО «Квадра». - Эти параметры чётко прописаны в СанПиН: в жилой комнате допустимой считается температура в 18 градусов, в угловых жилых помещениях – 20°C, в коридорах — 16 градусов. Если температура не соответствует этим значениям, жителям в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы специалисты оперативно проверили работу внутридомовой системы и приняли необходимые меры. Причинами могут быть забитые трубы и радиаторы, завоздушивание системы, неправильная регулировка в распределении отопления в тепловом узле и по стоякам. Утечки на внутридомовых коммуникациях и так далее. Следствием проблем на внутренней системе может быть неправомерный прогрев комнат, квартиры или даже дома в целом. Именно на УК лежит обязанность содержать внутреннюю систему отопления в исправном и работоспособном состоянии. Если проблемы выходит за рамки компетенции домоуправления, управляющая компания организует комиссионную проверку и с участием специалистов «Квадры». По итогам её составляют акт, где указывают, с чьей стороны выявили неисправности. А также дают рекомендации, как устранить проблему.
Сегодня такая комиссионная проверка вышла на улицу Коммунальная в дома в самом начале ветки теплоснабжения, на которой стоит и дом №33 на Советской. В этих домах очень тепло: температура достигает +25 +27 градусов. На тепло, кстати, никто не жалуется.
В доме №14 по улице Коммунальной, которую обслуживает УК «Тёплый дом», стоит автоматический тепловой узел, и там всё было в порядке.
А вот во втором доме обнаружили, что температура горячей воды на выходе из нежилого помещения достигает аж 70 градусов, а на входе в дом её температура 83 градуса — то есть явный перетоп. А если дома в начала тепловой ветки забирают больше тепла, чем нужно, на другие дома той же ветки тепла просто не хватает.
Обследовав тепловой узел в третьем доме и вовсе обнаружили, что управляющая компания «спешно заметает следы преступления»: прямо в момент визита проверяющих в мороз в доме слесарь перекрывал узел. Комиссия предполагает: значит, здесь тоже перетоп и есть что скрывать.
Как рассказал GOROD48 заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских, жалобы по вопросам теплоснабжения от липчан в последнее время участились, по всем фактам государственная жилищная инспекция проводит расследования и проверки. В доме на Советской, 33 в квартирах сразу двух жильцов по одному стояку намерили всего +14 градусов, когда как в угловых комнатах температура должна быть не ниже +20 градусов тепла.
- По данному факту ГЖИ возбуждены сразу два административных дела, - отметил Юрий Букреев. Будем выяснять, почему Липецкий филиал ПАО «Квадра» оказывает ненадлежащие услуги теплоснабжения при прямых договорах с гражданами, - отметил Юрий Букреев.
Как сообщает Государственная жилищная инспекция Липецкой области, при возникновении проблем с подачей тепла первым делом жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Они должны выполнить технические мероприятия, необходимые для включения или регулировки отопления. Также можно сообщить о проблеме в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру : 8-800-450-48-48. Если управляющая организация бездействует, то можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области одним из следующих способов: через ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru, направить обращение по почте или принести лично по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3. Кроме того, в случае возникновения проблем с отоплением жители могут обратиться на «горячую линию» Госжилинспекции по телефону: ️8(4742) 22-13-16. Сообщения принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30.
Чтобы выяснить, почему замерзают жильцы дома №33 на улице Советской, специальная комиссия из сотрудников «Квадры», ГЖИ и управляющих компаний сегодня прошлись по другим домам на той же ветке теплоснабжения. Потому что в «Квадре» уверены, что в одних домах замерзают только потому, что в других — перетопы. Устранить эту проблему выгодно и тем, и другим домам: одни предстанут замерзать, другие станут меньше платить за общедомовые нужды.
- В связи с аномально холодной погодой к нам в компанию всё чаще стали поступать обращения по поводу температуры, которая должны быть внутри помещений, признаются в ПАО «Квадра». - Эти параметры чётко прописаны в СанПиН: в жилой комнате допустимой считается температура в 18 градусов, в угловых жилых помещениях – 20°C, в коридорах — 16 градусов. Если температура не соответствует этим значениям, жителям в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы специалисты оперативно проверили работу внутридомовой системы и приняли необходимые меры. Причинами могут быть забитые трубы и радиаторы, завоздушивание системы, неправильная регулировка в распределении отопления в тепловом узле и по стоякам. Утечки на внутридомовых коммуникациях и так далее. Следствием проблем на внутренней системе может быть неправомерный прогрев комнат, квартиры или даже дома в целом. Именно на УК лежит обязанность содержать внутреннюю систему отопления в исправном и работоспособном состоянии. Если проблемы выходит за рамки компетенции домоуправления, управляющая компания организует комиссионную проверку и с участием специалистов «Квадры». По итогам её составляют акт, где указывают, с чьей стороны выявили неисправности. А также дают рекомендации, как устранить проблему.
Сегодня такая комиссионная проверка вышла на улицу Коммунальная в дома в самом начале ветки теплоснабжения, на которой стоит и дом №33 на Советской. В этих домах очень тепло: температура достигает +25 +27 градусов. На тепло, кстати, никто не жалуется.
В доме №14 по улице Коммунальной, которую обслуживает УК «Тёплый дом», стоит автоматический тепловой узел, и там всё было в порядке.
А вот во втором доме обнаружили, что температура горячей воды на выходе из нежилого помещения достигает аж 70 градусов, а на входе в дом её температура 83 градуса — то есть явный перетоп. А если дома в начала тепловой ветки забирают больше тепла, чем нужно, на другие дома той же ветки тепла просто не хватает.
Обследовав тепловой узел в третьем доме и вовсе обнаружили, что управляющая компания «спешно заметает следы преступления»: прямо в момент визита проверяющих в мороз в доме слесарь перекрывал узел. Комиссия предполагает: значит, здесь тоже перетоп и есть что скрывать.