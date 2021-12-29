На Соколе отключат холодную воду для устранения утечки

30 декабря с 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 8, 10 по улице Механизаторов для устранения утечки на водоводе.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды из-за устранения утечки на водоводе останется часть Сокола – дом № 38а по улице Арсеньева, частный сектор улиц Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Хабаровской, Брестской, Былинной, Бардина, Кочеткова, Д. Бедного, Сокольской, Рассветной, Булавина, а также переулков Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Войнич, Лунного, Свободного.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в Левобережье: в домах №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, №№ 4, 4б, 4в, 4г на площади Мира, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 2а по улице адмирала Макарова, №№ 5, 7 по улице Дзержинского. ЛГЭК будет проводить работы по замене ввода на водоводе.



Подвоз вод на участки будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



