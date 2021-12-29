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19 минут назад
На границе с Липецкой областью в аварии погиб президент ТПП Воронежской области
Глава Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб 29 декабря в ДТП в Новоусманском районе.
29 декабря примерно в 14:30 часов в Новоусманском районе на 16 километре автодороги «М-4 «Дон» - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью», по предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей: «Форд Фокус», под управлением 26-летней местной жительницы, «Тойота Камри», под управлением 54-летнего местного жителя и «Лада Ларгус», под управлением 41-летнего жителя Липецкой области, - сообщает ГУ МВД по Воронежской области.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Камри» и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, еще один пассажир автомобиля «Тойота Камри», 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля «Форд Фокус» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
Позже стало известно, что президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров ехал на пассажирском сидении в Toyota Camry, от полученных травм он скончался на месте, - передает TV Губерния.
В связи с гибелью Юрия Гончарова губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области выразили соболезнования.
Юрий Гончаров родился 30 мая 1963 года в поселке Чертково Чертковского района Ростовской области.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Камри» и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, еще один пассажир автомобиля «Тойота Камри», 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля «Форд Фокус» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
Позже стало известно, что президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров ехал на пассажирском сидении в Toyota Camry, от полученных травм он скончался на месте, - передает TV Губерния.
В связи с гибелью Юрия Гончарова губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области выразили соболезнования.
Юрий Гончаров родился 30 мая 1963 года в поселке Чертково Чертковского района Ростовской области.