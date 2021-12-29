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Назальная вакцина от коронавируса поступит в продажу в начале 2022 года
Назальная форма вакцины "Спутник" поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи, передает ТАСС.
Отмечается, что препарат будет особенно эффективен против штамма «омикрон». По данным Центра им. Гамалеи, назальная форма вакцины сможет не только защищать от инфекции, но и предотвращать ее дальнейшее распространение.
В октябре Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор Центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.
По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.
Отмечается, что препарат будет особенно эффективен против штамма «омикрон». По данным Центра им. Гамалеи, назальная форма вакцины сможет не только защищать от инфекции, но и предотвращать ее дальнейшее распространение.
В октябре Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор Центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.
По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.