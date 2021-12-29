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В округе Якутска ввели режим ЧС из-за стаи собак, напавших на женщину
На территории округа в Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации. Это произошло после гибели женщины из-за нападения стаи собак. До этого животные несколько недель нападали на людей, но гибелью пострадавших это не заканчивалось. Об этом сообщает ТАСС.
Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что будет мобилизована "вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии вне зависимости от формата, в каком они работали". "Сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак", - сказал Григорьев.
Также есть информация о погибшей. Она была сотрудницей Северо-Восточного федерального университета.
По данным следствия, 29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, она умерла. Тело женщины было обнаружено на территории городского ипподрома - предположительно, собаки изуродовали ее лицо, сожрали все внутренности.
Как сообщили в СУ СКР по Якутии, возбуждено уголовное дело по статье халатность. В конце ноября в районе, где собаки напали на женщину, произошли два похожих случая. Жители просили у властей разобраться с хищниками, но сделано этого так и не было.
Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что будет мобилизована "вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии вне зависимости от формата, в каком они работали". "Сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак", - сказал Григорьев.
Также есть информация о погибшей. Она была сотрудницей Северо-Восточного федерального университета.
По данным следствия, 29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, она умерла. Тело женщины было обнаружено на территории городского ипподрома - предположительно, собаки изуродовали ее лицо, сожрали все внутренности.
Как сообщили в СУ СКР по Якутии, возбуждено уголовное дело по статье халатность. В конце ноября в районе, где собаки напали на женщину, произошли два похожих случая. Жители просили у властей разобраться с хищниками, но сделано этого так и не было.