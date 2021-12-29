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сегодня, 15:23
Самодельные петарды взорвались в квартире в Москве
Пострадал один человек
В Москве на улице Героев Панфиловцев в многоквартирном доме произошел взрыв. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, ЧП произошло в кухне квартиры на первом этаже пятиэтажки, взорвалась самодельная петарда. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с многочисленными травмами. На месте происшествия работают экстренные службы.
В результате взрыва вылетели стекла в кухонном окне. Газовое оборудование не повреждено.
По предварительной информации, ЧП произошло в кухне квартиры на первом этаже пятиэтажки, взорвалась самодельная петарда. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с многочисленными травмами. На месте происшествия работают экстренные службы.
В результате взрыва вылетели стекла в кухонном окне. Газовое оборудование не повреждено.