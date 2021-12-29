В Липецкой области небольшой снег и до +8

30 декабря Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона, а в последующие двое суток – под влиянием теплого сектора очередного Скандинавского циклона.

Ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 и 31 декабря – 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 1 января – 2-3 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью - от 8 до 13 градусов мороза, днем она составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -10 до -12 градусов, днем будет от -5 до -7 градусов.



День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.



