Погода в Липецке

3 минуты назад

В Липецкой области небольшой снег и до +8

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#снегопад
В Липецкой области небольшой снег и до +8

30 декабря Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона, а в последующие двое суток – под влиянием теплого сектора очередного Скандинавского циклона. 

Ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 и 31 декабря – 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 1 января – 2-3 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью - от 8 до 13 градусов мороза, днем она составит от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой  снег. Температура ночью составит от -10 до -12 градусов, днем будет от -5 до -7 градусов.

День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза. 

32
#снегопад

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