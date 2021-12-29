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В Липецкой области небольшой снег и до +8
30 декабря Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона, а в последующие двое суток – под влиянием теплого сектора очередного Скандинавского циклона.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью - от 8 до 13 градусов мороза, днем она составит от -3 до -8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -10 до -12 градусов, днем будет от -5 до -7 градусов.
День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.