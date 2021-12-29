НЛМК Live

сегодня, 14:13

Группа НЛМК получила награды конкурса MarCom Awards

173
#конкурс
Группа НЛМК получила награды конкурса MarCom Awards
Группа НЛМК получила три награды международного конкурса в области маркетинга и корпоративных коммуникаций MarCom Awards за новый коммуникационный канал - сайт центра R&D (исследований и разработок) компании, проект развития социальных сетей и корпоративный календарь. 

Платиновые награды компания получила: 

в номинации «Электронные медиа - вебсайт» - за сайт центра исследований и разработок инновационной стальной продукции НЛМК  rnd.nlmk.com. Новая интернет-платформа позволяет предложить свой проект или обмен опытом в области R&D, узнать подробности о проектах центра, погрузиться в научную среду международной команды исследователей и ученых с помощью виртуального тура, а также пройти стажировку в высокотехнологичных лабораториях компании. 

в номинации «Электронные медиа – социальные медиа» - за проект развития социальных сетей Группы НЛМК. В 2021 г. компания перестроила свою цифровую экосистему, чтобы повысить скорость и качество коммуникации с клиентами, партнерами, инвесторами, жителями регионов присутствия и другими важными аудиториями. Проект увеличил охват коммуникаций в 19 раз, а ядро аудитории сообществ — на 44%.  

Золотая награда присуждена в номинации «Печатные медиа» за корпоративный календарь, в оформлении которого использованы снимки стали, сделанные в лаборатории микроструктурного анализа R&D центра НЛМК с помощью уникальных для России сканирующего электронного микроскопа Mira и двулучевого электронно-ионного микроскопа Scios 2. Снимки, увеличенные до 500 000 раз, –  высокоточные изображения покрытий и микроструктур сталей НЛМК, неотличимые от настоящих произведений искусства. Среди них – микроструктура IF-стали для сверхглубокой вытяжки, тонкая структура высокопрочного цинк-алюмо-магниевого покрытия, структура ультрамелкозернистой стали и стали с антибактериальным покрытием и другие. Календарь призван подчеркнуть важность развития технологий, которые позволяют компании создавать новые продукты. 

Конкурс MarCom Awards ежегодно проводится Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, США) и является одним из крупнейших и авторитетных международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций. В этом году в нем приняли участие 6 тысяч крупных компаний из 41-й страны мира. Победителей выбирали более чем в 300 номинациях.

173
#конкурс

Еще в рубрике

Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета
#корпоративный университет
Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета

вчера, 11:24

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» оснастил ансамбль из Ельца музыкальным оборудованием
#фонд «Милосердие» #благотворительность
Фонд «Милосердие» оснастил ансамбль из Ельца музыкальным оборудованием

24.12.2021 16:09

НЛМК Live
НЛМК подарил ЛГТУ сертификат на миллион рублей
#ЛГТУ
НЛМК подарил ЛГТУ сертификат на миллион рублей

23.12.2021 12:16

НЛМК Live
Руководители Группы НЛМК и ЦКР стали победителями всероссийской премии «Казначей года»
#конкурс
Руководители Группы НЛМК и ЦКР стали победителями всероссийской премии «Казначей года»

23.12.2021 12:13

НЛМК Live
Группа НЛМК заняла первое место в отраслевом ESG рейтинге
#рейтинг
Группа НЛМК заняла первое место в отраслевом ESG рейтинге

21.12.2021 15:45

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» вручил подарки юным «звездам» липецкого спорта
#«Милосердие»
Фонд «Милосердие» вручил подарки юным «звездам» липецкого спорта

21.12.2021 13:33

НЛМК Live