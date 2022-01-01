Как изменится в 2022 году жизнь автовладельцев, пенсионеров, болельщиков и должников

В 2022 году в силу вступают изменения нескольких десятков законов. Увеличатся МРОТ и прожиточный минимум. Должникам оставят прожиточный минимум при списании долгов. Изменятся правила охраны труда. Количество кредитов для физлиц ограничат. В июле традиционно повысятся тарифы на коммунальные услуги – GOROD48 рассказывает о самых важных изменениях в 2022 году.

С 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%. Этот показатель оказался выше того, что был изначально обозначен в законопроекте. При расчетах учтена пандемия – индексация прожиточного минимума и МРОТ проведена с учетом совокупности экономических факторов. МРОТ составит 13 890 рублей, ранее он составлял 12 792 рубля. Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля: для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Прожиточный минимум используется для назначения мер социальной поддержки, а также для расчета региональной и федеральной доплат к пенсиям. От федерального МРОТ зависит размер страховых взносов малого и среднего бизнеса, а также расчет оплаты больничных листов. Проиндексировать прожиточный минимум и минимальную оплату труда в 2022 году не на 2,5%, как планировалось ранее, а сразу на 8,6% поручил президент РФ, чтобы рост этих важных социальных величин опередил инфляцию.

Материнский капитал проиндексируют по новым правилам – по фактической, а не по прогнозной инфляции. Правда, это повышение произойдет не в январе, а чуть позже – 1 февраля. Это новые нормы порядка ежегодного пересмотра размера материнского (семейного) капитала, закон был принят в декабре 2021 года: «Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в тексте закона. В таком же порядке пересмотрят размер оставшейся части суммы маткапитала. Сейчас материнский капитал составляет 483 881 рубль на первого ребенка и 639 431 рубль — на второго.

Выплаты на детей до трех лет смогут получать больше семей. Пособие установлено для поддержки малообеспеченных семей с детьми, критерием низкого уровня доходов для малоимущей семьи определили показатель среднедушевого дохода на одного человека в год. Если душевой доход ниже, чем два региональных прожиточных минимума, то семья имеет право на пособие для детей до трех лет. Теперь на пособие смогут претендовать больше семей. Это станет возможным из-за изменений в расчетах показателя среднедушевого дохода. Если ранее прожиточный минимум определялся за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, то с 1 января 2022 года в расчет будут брать показатель на год обращения за выплатой. Кроме того, размер пособия приравняют к прожиточному минимуму для детей на тот год, когда родители обратились за выплатой.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам (пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%. В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году. Социальные пенсии (они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии) проиндексируют чуть позже, в апреле, на 7,7%. Такие параметры заложены в бюджет Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы. Для работающих пенсионеров все пенсии проиндексируют одинаково – на 5,9%, однако индексация пенсии, как и прежде, будет заморожена. Перерасчет, если пенсионер продолжает работать, произведут с 1 августа – пенсию увеличивают из расчёта того, сколько баллов накопил пенсионер за время работы. Им проиндексируют пенсионные выплаты только после официального увольнения с работы: когда пенсионер прекратит трудовую деятельность, он будет получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

Изменятся некоторые правила начисления и выплаты пенсии. Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума. «Сельская надбавка» к фиксированной выплате будет сохраняться у пенсионеров и при выезде за пределы сельской местности. Также лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости. Кроме того, с января ПФР обязан информировать лиц, достигших возраста 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин), о том, какая пенсия им положена. Раз в три года им будут сообщать через «Госуслуги», когда они выходят на пенсию и на какой размер выплат смогут рассчитывать.

С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь для получения жилищной субсидии не нужны справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, а получить ее смогут даже должники. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения по ее погашению. При этом данные о платежах социальные службы будут запрашивать у поставщиков услуг через систему ГИС ЖКХ. Субсидию ЖКХ заявителю не предоставят по новым правилам в том случае, если суд уже рассмотрел дело о взыскании долга по коммунальным услугам (не более чем за последние три года), вынес решение, и оно уже вступило в силу.

Финансы, доходы и налоги

Банки с универсальной лицензией в 2022 году обяжут обеспечить клиентам-физлицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях через сайт или мобильное приложение банка после прохождения идентификации. Для этого кредитные организации должны предоставить новым клиентам возможность проходить идентификацию по биометрии через свои стандартные мобильные приложения. Это сделано для исполнения ранее принятых поправок в «антиотмывочный» закон. Предполагалось, что норма начнет действовать уже в январе, однако в конце декабря сроки предварительно перенесли на 1 сентября 2022 года.

С 1 января у россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги – квалифицированные бюро кредитных историй, которые агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщиков. Это числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Каждого заёмщика оценят по шкале от 1 до 999, это число станет индивидуальным кредитным рейтингом. Он будет характеризовать платёжеспособность. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность. Кроме того, кредитный рейтинг может помочь снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента «повесили» кредиты. При том, срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.

У Банка России появятся рычаги для снижения закредитованности населения. Регулятор получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО). Закон позволит Банку России вводить лимиты на выдачу отдельных потребительских кредитов и займов (за исключением целевых - автокредитов и ипотеки) – виды займов и кредитов и порядок ограничения будет определять Совет директоров банка. «Нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идет об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30 % граждан, имеющих кредит, отдают более 80 % своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — писал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что ЦБ сможет ограничивать выдачу именно высокорискованных кредитов, на выплату которых заемщик тратит более 80% текущих доходов. Также ограничения коснутся кредитов на срок от пяти лет. Механизм ограничения выдачи потребительских кредитов планируется использовать со второй половины 2022 года.

В 2022 году клиентам банков впервые придется заплатить НДФЛ с процентов по вкладам – сам закон вступил в силу в 2021 году. НДФЛ облагается не весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не трогает. Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог. Платить налог по вкладам нужно самостоятельно. Но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о ваших вкладах и доходах в Федеральную налоговую службу. Если ваши доходы превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет вам уведомление. В этот раз будут учитывать ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была 4,5%, соответственно заплатить налог нужно будет тем, чьи доходы по вкладам составили больше 42 500 рублей.

С января семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты налога с продажи жилья. От выплаты НДФЛ семья освобождается, если приобретает на эти деньги другую недвижимость - бо́льшей площади. Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц от продажи жилья для данной категории граждан действует вне зависимости от того, сколько лет недвижимое имущество находилось в собственности. Есть условие – новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в котором продана старая или не позднее 30 апреля следующего года. Кроме того, на момент продажи никто из членов многодетной семьи не может иметь в собственности другое жилье, площадь которого составляет более половины (50%) размеров новой недвижимости. Норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

1 февраля вступает в силу закон, который позволит защитить доходы должников от приставов: согласно закону после списания долговых обязательств на карточке должника должна остаться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для региона. Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. По Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. В результате доход, оставшийся у должника, может оказаться ниже прожиточного минимума. Доходы не будут защищать автоматически — чтобы сохранить свой прожиточный минимум, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов. К заявлению нужно приложить сведения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, а также предоставить сведения о размере и источнике дохода. Кроме того, лимит на списание работает не для всех долгов: ограничение не будет действовать в случае, если приставы взыскивают алименты, возмещение причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью, компенсацию морального вреда, компенсацию вреда в связи со смертью кормильца, административные и судебные штрафы.

С 2022 года россияне смогут получить налоговый вычет на спорт. Этот вычет определили как часть социального вычета, вернуть можно часть трат на физкультурно-оздоровительные услуги. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года. С другой стороны, законопроект призван поддержать и спортивную индустрию, которая сильно пострадала во время пандемии. Вернуть 13% от суммы, потраченной на покупку абонементов фитнес-залы, бассейны или секции можно как на себя, так и на ребенка. А вот затраты на покупку инвентаря, спортивное питание или посещение матчей под действие закона не попадают. Вычет можно получить, если организация входит в реестр аккредитованных организаций.

Трудовые отношения

С 2022 года бумажные больничные окончательно уйдут в прошлое – их заменят электронные. Врачи будут подписывать такой больничный электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Вместо привычного бумажного бланка по требованию пациента ему предоставят выписку с номером цифрового документа. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

В марте значительные изменения ждут трудовое законодательство. Среди ключевых изменений - работодателей обяжут приостановить работу, если условия на рабочем месте признаны опасными, и вести учет микротравм сотрудников. Работодатель обязан приостановить работу, если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. При этом, в случае выявления такой опасности на рабочих местах за работниками на время приостановки работ сохраняется место и средний заработок. Возобновить деятельность можно только после получения результатов повторной спецоценки, которая подтвердит снижение уровня опасности. Всем компаниям разрешат вести видеосъемку производственного процесса и предъявлять записи инспектору из трудовой комиссии. Вместе с тем, работника можно будет отстранить от работы без сохранения среднего заработка за неприменение средств индивидуальной защиты, при условии, что работодатель обеспечил их наличие – сейчас это положение распространяется только на некоторые категории работников. Урегулирована охрана труда при выполнении работ на территории другого работодателя. Такая ситуация часто встречается в строительстве. Например, на территории заказчика работает подрядчик. Работники смешиваются, а следить за соблюдением правил охраны труда становится гораздо сложнее. С 1 марта работодатель, выполняющий работы, оказывающий услуги на территории другого работодателя, должен заблаговременно согласовать с ним мероприятия по предотвращению несчастных случаев.

С марта женщинам разрешат работать в новых отраслях - авиационными механиками и инженерами, занимающимися техобслуживанием самолетов и вертолетов. Эти профессии исключены из списка ранее запрещенных для женского труда. Нынешний перечень был утвержден минтрудом в 2019 году, в начале 2021-го из него убрали водителя фуры, машиниста электропоезда, боцмана и матроса на судне.

Торговые и рыночные отношения

С 1 января 2022 года повышаются акцизные ставки на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это означает подорожание алкогольной продукции. С 1 января 2022 года акциз вырастет на 4%. Также на 4% увеличатся акцизы на табачны изделия, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.

С 1 января слово «вино» запретят использовать на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда – вне закона окажутся вина из других плодов. С нового года эти напитки должны называться «плодовая алкогольная продукция». В ином случае такие напитки отнесут к фальсификату. основной смысл новых требований - привести их в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года.

Фермерам и сельхозкооперативам разрешено торговать собственной продукцией на своей территории. Теперь они смогут продавать товар не только на рынках или ярмарках, которые обычно расположены далеко, но и на собственном участке. Для торговли они смогут использовать различные постройки - например, пристройки к жилым домам или административным зданиям. Также разрешено продавать продукты в нестационарных объектах, которые можно ставить всюду, кроме грядок и вспаханных полей. При этом необходимо соблюдать важное условие: объект не должен нарушать почву. Такое разрешение позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом произведенной продукции.

С 1 февраля в России станет обязательной маркировка еще одного вида товаров – велосипедов и рам для них. Она коснется всех, кто производит, продает или перепродает такие товары. Маркировка должна помочь защититься от подделок, которые в основном ввозят из Китая. На каждый велосипед будет наноситься цифровой код, по которому можно будет отследить весь путь движения товара. Подделки не смогут пройти таможню, а хранение, перевозку и любые сделки с ними запретят. Маркировка — это нанесение на товар специального кода, по которому можно узнать название, состав, дату и место производства, а также другие данные о товаре. Обязательная маркировка вводится постепенно: каждый год под нее попадают новые категории товаров. По планам, к 2024 году маркированными будут почти все товары — от продуктов питания до одежды и бытовой техники.

Гражданские отношения

С 1 июля 2022 года в России по традиции проиндексируют тарифы на коммуналку. Тарифы вырастут от 2,9 до 6,5% в зависимости от региона. Правительство уже утвердило предельные индексы изменения размера платы, вносимой за коммунальные услуги, на следующий год. Для Липецкой области индекс составит 4,9%.

С 1 марта в России начнут действовать обновленные правила пользования жилыми помещениями, в частности, остекления балконов. Измененные правила по сути не вводят новых требований для собственников жилья - штрафы за «неправильное» и незаконное изменение внешнего вида фасада существуют с 2006 года. Ключевое отличие в том, что теперь они будут распространяться еще и на юрлица.

С 1 марта вступают в силу поправки в Земельный кодекс – фермерам разрешат строить дома на своих наделах, которые относятся к сельхозземлям. Ранее такого права у хозяйственников не было, в итоге им приходилось ездить издалека. Теперь разрешается размещение жилого дома на участке сельхозназначения, который входит в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства. Но с ограничениями, чтобы не допустить массовую застройку сельхозземель коттеджными поселками. Дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров. Региональные власти вправе определить муниципалитеты, где строительство фермерских домов запрещено.

С 1 января иностранные IT-компании с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей должны открыть представительство на территории нашей страны. В этот список попали крупные соцсети, торговые интернет-платформы, IT-гиганты. Такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами, а также разместить на своем сайте форму для приема обращений российских граждан и организаций. И ограничивать доступ к информации, нарушающей российские законы. За несоблюдение закона IT-компаниям грозит запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов. Могут применяться замедление трафика и блокировка. Новый закон приведет к тому, что IT-гиганты будут вынуждены сотрудничать с государством, соблюдать российские законы. Аналогичные законы есть и в странах Евросоюза.

Использование технологий биометрической идентификации не будет обязательным для граждан. Так, закон устанавливает, что государственные органы, органы местного самоуправления, организации финансового рынка, иные организации, индивидуальные предприниматели и нотариусы вправе использовать единую биометрическую систему для аутентификации физического лица, выразившего согласие на ее проведение. Биометрия в этих случаях позволит отказаться от использования электронной подписи при подаче электронных документов и существенно упростит пользование различными онлайн-сервисами. Однако отказ физического лица от прохождения идентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной или муниципальной услуги – это также предусмотрено законом.

В России официально появится «сельский туризм» - это понятие закреплено в законе о туристической деятельности. Представители аграрного сектора смогут организовывать экскурсии и оказывать услуги по размещению туристов . Закон распространяется как на сельскую местность, так и на малые города с населением менее 30 тысяч человек. Новые правила восполняют правовой пробел, когда аграрии уже организовывали экскурсии на страусиные или оленьи фермы, но проводили их на свой страх и риск. Кроме того, с 1 января начнется формирование реестра турагентской деятельности – турагентам дается время для регистрации системе до 1 июля, после этого срока предусмотрен штраф. С помощью реестра турист сможет получать достоверную информацию о праве агента продавать турпродукт конкретного туроператора. Это позволит гарантировать безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.

С 1 января по всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб 112. По нему можно вызвать спасателей МЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор». Раньше этот телефон работал не во всех регионах. Звонки будут бесплатными — более того, обратиться за помощью можно, даже если на счету телефона нет денег.

Для автовладельцев

С 1 января отменяется обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых в личных целях. Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Также закон не распространяется на транспортные средства, принадлежащие юрлицам.

Для замены прав водителям с 1 января придется кроме прохождения медкомиссии сдать также анализы на наркотики и алкоголь. Сейчас на такие анализы отправляют только тех водителей, которых нарколог-психиатр подозревает в алкоголизме или употреблении наркотиков. Если исследования выявят алкогольную или наркотическую зависимость, водителя не допустят к управлению автомобилем.

С 1 марта для некоторых водителей усложнят получение медсправки. Водителям, которые лишились прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу. А тех, у кого обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Дополнительные анализы предусмотрены, если водитель возвращает удостоверение после лишения прав или возвращает его после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Для болельщиков

С 1 июня в силу вступит закон о паспорте болельщика (Fan ID). Продавать билеты на спортивные соревнования будут только по паспорту болельщика. Список спортивных соревнований, попасть на которые можно только «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации» определит правительство. Оформить «паспорт болельщика» можно на портале Госуслуг. В законе также прописали основания, из-за которых гражданам не смогут выдать Fan ID (например, если ранее болельщик нарушил порядок на спортивном мероприятии в России или за ее пределами).

Закон о QR-кодах

Предполагается, что с 1 февраля начнет действовать закон, направленный на ограничение распространения коронавируса – о QR-кодах в общественных местах. Однако К КОНЦУ 2021 года закон прошел лишь первое чтение и проходит повторное обсуждение в регионах. Пока документ предполагает, что зонами, свободными от COVID, станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Точный список мест свободных от коронавируса в каждом регионе установят местные власти. В места из списка можно будет пройти, если предъявить один из этих документов: сертификат привитого, сертификат переболевшего или ПЦР-тест и медотвод от вакцинации.