Общество
24 минуты назад
Авиакомпании выдали допуск на рейсы из Липецка в Грецию
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Планируются полёты в Салоники.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, Росавиация выдала авиакомпаниям очередные допуски на регулярные и чартерные рейсы за границу. Наибольшее количество допусков выдано по направлениям в Греции, Испании, Доминикане, расширена география вылетов в Дубай.
Напомним, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
«ИрАэро» сможет значительно расширить географию полетов в Грецию. Перевозчик получил допуски на рейсы в Салоники, Афины, Кос из многих городов России, в том числе из Липецка.
Как уточняет greek.ru, в Салоники 2 раза в неделю сможет летать авиакомпания «ИрАэро» из следующих городов России: Ярославль, Чита, Череповец, Томск, Сыктывкар, Сургут, Ставрополь, Саранск, Оренбург, Нижнекамск, Махачкала, Магнитогорск, Липецк, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Грозный, Брянск, Барнаул, Астрахань, Нальчик, Тюмень, Белгород, Архангельск, Владикавказ.
Напомним, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
«ИрАэро» сможет значительно расширить географию полетов в Грецию. Перевозчик получил допуски на рейсы в Салоники, Афины, Кос из многих городов России, в том числе из Липецка.
Как уточняет greek.ru, в Салоники 2 раза в неделю сможет летать авиакомпания «ИрАэро» из следующих городов России: Ярославль, Чита, Череповец, Томск, Сыктывкар, Сургут, Ставрополь, Саранск, Оренбург, Нижнекамск, Махачкала, Магнитогорск, Липецк, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Грозный, Брянск, Барнаул, Астрахань, Нальчик, Тюмень, Белгород, Архангельск, Владикавказ.
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