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Инфраструктура для электротранспорта появится в Липецкой области в 2023 году
Правительство утвердило перечень территорий и дорог для проведения пилота по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года. Его участниками станут 16 территорий и одна автомагистраль.
Так, на первом этапе (в 2022 году) проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 «Дон».
На втором этапе (2023 год) зарядные станции для электротранспорта планируется построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге.
При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль наиболее загруженной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва – Казань.
Предполагается, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций
Правда