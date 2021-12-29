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39 минут назад

Инфраструктура для электротранспорта появится в Липецкой области в 2023 году

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#транспорт
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Инфраструктура для электротранспорта появится в Липецкой области в 2023 году

Правительство утвердило перечень территорий и дорог для проведения пилота по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Как сообщает пресс-служба правительства, в России начинается эксперимент по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Перечень территорий и дорог федерального значения, где в первую очередь появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года. Его участниками станут 16 территорий и одна автомагистраль.

Так, на первом этапе (в 2022 году) проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 «Дон».

На втором этапе (2023 год) зарядные станции для электротранспорта планируется построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге.

При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль наиболее загруженной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва – Казань.

Предполагается, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций
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#транспорт
1

Комментарии (1)

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Правда

22 минуты назад
Пфу ты блин,я думал что начнут возрождать трамвай с троллейбусом.
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