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Самыми тревожными регионами РФ в 2021 году стали Москва и Петербург
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В 2021 году самыми тревожными регионами России стали Москва и Санкт-Петербург.
Наиболее тревожными регионами России по итогам уходящего года являются Москва и Петербург, а самыми невосприимчивыми к фобиям оказались Ингушетия и Чечня. В число наибольших тревожностей вошли действия полиции в контексте протестов, - говорится в результатах исследования, проведенного экспертами аналитического департамента КРОС.
В группу тревожных регионов РФ вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край, - передает РБК со ссылкой на результаты исследования.
В число самых невозмутимых субъектов РФ попали Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.
В десятку же самых уравновешенных по тревожности попали Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область и Иркутская область.
Причем в Москве и Петербурге ключевыми поводами для тревоги стала пандемия, а в Вологодской области к коронавирусу прибавился рост цен, в Пермском крае же лидером стал рост жестоких преступлений, главное событие в регионе — стрельба в университете, в результате которой погибли шесть человек. В Архангельской области необычным поводом для тревоги в первом квартале 2021-го стало "нашествие волков", а в Новгородской области среди ключевых тревог указана "угроза революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года". В Тюменской и Свердловской областях нетипичными для многих других регионов тревогами были жестокие преступления, а в Крыму и Краснодарском крае — погодные аномалии.
Как отмечают эксперты КРОС, главным источником тревог в 2021 году оставалась пандемия коронавируса, а связанные с ней тревожности, распространявшиеся в СМИ и соцседиа, касаются либо продолжения пандемии, либо мер борьбы с ней, включая вакцинацию, QR-коды, а также другие ограничения.
Рейтинг составили на основе суммарных показателей Медиа индекса и Соцмедиа индекса регионов по фобиям, попадавшим в топ-10 Национального индекса тревожностей в течение 2021 года
В группу тревожных регионов РФ вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край, - передает РБК со ссылкой на результаты исследования.
В число самых невозмутимых субъектов РФ попали Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.
В десятку же самых уравновешенных по тревожности попали Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область и Иркутская область.
Причем в Москве и Петербурге ключевыми поводами для тревоги стала пандемия, а в Вологодской области к коронавирусу прибавился рост цен, в Пермском крае же лидером стал рост жестоких преступлений, главное событие в регионе — стрельба в университете, в результате которой погибли шесть человек. В Архангельской области необычным поводом для тревоги в первом квартале 2021-го стало "нашествие волков", а в Новгородской области среди ключевых тревог указана "угроза революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года". В Тюменской и Свердловской областях нетипичными для многих других регионов тревогами были жестокие преступления, а в Крыму и Краснодарском крае — погодные аномалии.
Как отмечают эксперты КРОС, главным источником тревог в 2021 году оставалась пандемия коронавируса, а связанные с ней тревожности, распространявшиеся в СМИ и соцседиа, касаются либо продолжения пандемии, либо мер борьбы с ней, включая вакцинацию, QR-коды, а также другие ограничения.
Рейтинг составили на основе суммарных показателей Медиа индекса и Соцмедиа индекса регионов по фобиям, попадавшим в топ-10 Национального индекса тревожностей в течение 2021 года
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