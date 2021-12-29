Происшествия

47 минут назад

В Елецком районе горел «Опель»

320
#МЧС #пожар
В Елецком районе горел «Опель»

А в Липецке - «Ситроен».

В селе Черкассы Елецкого района 28 декабря загорелся автомобиль «Опель», в  Липецке - «Ситроен».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил подкапотное пространство и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. Машину успели потушить до прибытия пожарных. Причиной пожара могла стать неисправность узлов автомобиля.

В Липецке на Елецком шоссе у дома №15 загорелся автомобиль «Ситроен». Огонь повредил его моторный отсек. Как и в Елецком районе, возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. К этому пожару могло привести короткое замыкание электрооборудования «Ситроена».
320
#МЧС #пожар

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