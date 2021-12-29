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В России могут вернуть смертную казнь

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#смертная казнь #мораторий

В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года.

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин допускает возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь, - передает Lenta.ru.

Об этом он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл". Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.

По его словам, решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.

Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт, - отмечает Зорькин.

"Надеюсь, что отход от права в сторону нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", — отметил он, высказав личное отношение по этому вопросу.

Однако секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов заявил, что смертной казни не место в сегодняшнем обществе, - передает РИА Новости.

"Да, председатель Конституционного суда в своей книге высказал свою позицию. Формально где-то он прав: мораторий - это не запрет смертной казни, это временное прекращение, когда-то он может быть снят. В ближайшей перспективе, на мой взгляд, этого не должно случиться, если не произойдёт что-то сверхординарное, например, третья мировая война", - прокомментировал Точенов.

Он убежден, что в наше время возвращения к смертной казни допустить нельзя.

"Объявлен мораторий, он должен будет выполняться. Да, иногда хочется поднять меч против каких-нибудь, извините, мразей и подонков. Но есть пожизненное заключение, есть меры пресечения, их нужно выполнять. Позиция моих коллег по СПЧ практически однозначная - смертной казни не место в нашем сегодняшнем обществе", - считает Точенов.

23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.
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#смертная казнь #мораторий

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