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32 минуты назад
Президент РФ внес в Госдуму закон об упрощении получения и прекращении гражданства
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Проектом вводится Институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".
Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.
Закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 -2025 годы, - говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании российскими гражданами (упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации).
Документ, прежде всего, предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Также законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ.
Кроме того, вводится Институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство.
Прежде всего речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками - гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ, - отмечается в пояснительной записке.
Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы Российской Федерации), также получают право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации без прохождения процедуры признания их носителями русского языка, - говорится в документе.
Возможность упрощенного приобретения российского гражданства предусматривается также для лиц, которые до сих пор были вынуждены использовать непростую процедуру восстановления сроков подачи заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации через Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ.
В ведении президента РФ предлагается оставить только прием в гражданство Российской Федерации в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед нашей страной, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ, - сообщается в документе.
В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД РФ. Передача полномочия главы государства по принятию решений по вопросам гражданства РФ федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и в целом обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений, - отмечается в пояснительной записке.
Вместо отмены решений о приеме в российское гражданство вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации по принятию решений о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с добровольным волеизъявлением граждан Российской Федерации, проживающих в Российской Федерации, предлагается передать МВД России, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства Российской Федерации. В отношении лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, решения о прекращении гражданства Российской Федерации, как и ранее, будут приниматься МИДом РФ.
В соответствии с законопроектом президент РФ принимает решения о прекращении гражданства Российской Федерации детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов. Все лица, гражданство Российской Федерации которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.
Прекращение российского гражданства по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с Президентом Российской Федерации. Это позволит повысить уровень защищенности граждан Российской Федерации в связи с принятием в отношении их решений о прекращении гражданства Российской Федерации и учесть все обстоятельства при принятии таких решений.
Законопроект устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство Российской Федерации.
Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В случае прекращения гражданства Российской Федерации в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет.
В законопроекте урегулирован вопрос оформления гражданства РФ (подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению) и предусмотрена выдача лицу, не достигшему возраста 14 лет, документа, подтверждающего наличие российского гражданства, - отмечается в пояснительной записке.
Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.
Закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 -2025 годы, - говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании российскими гражданами (упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации).
Документ, прежде всего, предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Также законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ.
Кроме того, вводится Институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство.
Прежде всего речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками - гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ, - отмечается в пояснительной записке.
Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы Российской Федерации), также получают право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации без прохождения процедуры признания их носителями русского языка, - говорится в документе.
Возможность упрощенного приобретения российского гражданства предусматривается также для лиц, которые до сих пор были вынуждены использовать непростую процедуру восстановления сроков подачи заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации через Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ.
В ведении президента РФ предлагается оставить только прием в гражданство Российской Федерации в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед нашей страной, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ, - сообщается в документе.
В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД РФ. Передача полномочия главы государства по принятию решений по вопросам гражданства РФ федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и в целом обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений, - отмечается в пояснительной записке.
Вместо отмены решений о приеме в российское гражданство вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации по принятию решений о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с добровольным волеизъявлением граждан Российской Федерации, проживающих в Российской Федерации, предлагается передать МВД России, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства Российской Федерации. В отношении лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, решения о прекращении гражданства Российской Федерации, как и ранее, будут приниматься МИДом РФ.
В соответствии с законопроектом президент РФ принимает решения о прекращении гражданства Российской Федерации детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов. Все лица, гражданство Российской Федерации которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.
Прекращение российского гражданства по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с Президентом Российской Федерации. Это позволит повысить уровень защищенности граждан Российской Федерации в связи с принятием в отношении их решений о прекращении гражданства Российской Федерации и учесть все обстоятельства при принятии таких решений.
Законопроект устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство Российской Федерации.
Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В случае прекращения гражданства Российской Федерации в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет.
В законопроекте урегулирован вопрос оформления гражданства РФ (подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению) и предусмотрена выдача лицу, не достигшему возраста 14 лет, документа, подтверждающего наличие российского гражданства, - отмечается в пояснительной записке.
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