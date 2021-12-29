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В Московской области школьник умер на улице от обморожения
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По предварительным данным, ребенок замерз по дороге в школу.
Прокуратура и СК РФ по Московской области проводят проверку и устанавливают причины трагического случая с гибелью ребенка на улице.
Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего мальчика, - говорится в пресс-релизе СК РФ по региону.
По предварительным данным следствия, накануне мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега г. Дубны. Но ни в школу, ни домой мальчик не пришёл.
В дальнейшем, в ходе поисков тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава.
По предварительным данным эксперта мальчик умер в результате обморожения.
О пропаже ребенка стало известно не сразу, а когда были организованы поиски, и тело мальчика нашли на улице Программистов.
В соцсетях сообщалось, что ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег на проезд у него не было.
Однако координатор волонтерского поисково-спасательного отряда "Дубна" Оксана Курчицкая сообщила, что, по предварительным данным, ребенок вышел не на той остановке, - передает РЕН-ТВ.
"Есть информация, что, наоборот, его спрашивали - тебе точно здесь выходить? И мальчик сказал "да", и вышел не там. Мальчик вышел на другом берегу и потом перешел через мост", - добавила она.
Известно, что погибший ребенок воспитывался в многодетной семье с шестью детьми.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и условий, приведших к гибели ребёнка. Выполнен осмотр места происшествия, осмотр камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован маршрут передвижения мальчика, опрошены родители ребенка, а также свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По результатам прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.
Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего мальчика, - говорится в пресс-релизе СК РФ по региону.
По предварительным данным следствия, накануне мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега г. Дубны. Но ни в школу, ни домой мальчик не пришёл.
В дальнейшем, в ходе поисков тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава.
По предварительным данным эксперта мальчик умер в результате обморожения.
О пропаже ребенка стало известно не сразу, а когда были организованы поиски, и тело мальчика нашли на улице Программистов.
В соцсетях сообщалось, что ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег на проезд у него не было.
Однако координатор волонтерского поисково-спасательного отряда "Дубна" Оксана Курчицкая сообщила, что, по предварительным данным, ребенок вышел не на той остановке, - передает РЕН-ТВ.
"Есть информация, что, наоборот, его спрашивали - тебе точно здесь выходить? И мальчик сказал "да", и вышел не там. Мальчик вышел на другом берегу и потом перешел через мост", - добавила она.
Известно, что погибший ребенок воспитывался в многодетной семье с шестью детьми.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и условий, приведших к гибели ребёнка. Выполнен осмотр места происшествия, осмотр камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован маршрут передвижения мальчика, опрошены родители ребенка, а также свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По результатам прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.
1 3999
Ринат