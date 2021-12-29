В Липецкой области будут проводить больше ярмарок

Внесены изменения в порядок организации ярмарок на территории Липецкой области.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, внесены изменения в постановление администрации Липецкой области от 24 июля 2020 года №433 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Липецкой области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках».



Основные изменения направлены на увеличение количества дней проведения ярмарок. Так, еженедельная ярмарка будет проводиться не три, а четыре дня подряд, сезонная ярмарка не более 30 дней подряд не зависимо от количества раз в году.



Расширен перечень потенциальных организаторов ярмарок (до внесения изменений отсутствовала возможность у органов местного самоуправления сельских и городских поселений Липецкой области быть организаторами ярмарок).



- Данные изменения позволяют увеличить количество проводимых ярмарок, а так же стимулируют предпринимательскую активность и самозанятость граждан, расширяют возможность розничного сбыта продукции местных производителей, - отмечают в управлении.