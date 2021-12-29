Происшествия
58 минут назад
На трассе «Дон» в Липецкой области столкнулись легковушка и фура
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В ДТП в Задонском районе никто не пострадал.
Как рассказали GOROD48 в ГИБДД УМВД России по Липецкой области, вчера в 19:10 на 410-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль «БМВ» и грузовой «Вольво».
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель «БМВ» не выдержал дистанцию.
ДТП обошлось без пострадавших.
Фото - vk.com/zadonskmycity
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель «БМВ» не выдержал дистанцию.
ДТП обошлось без пострадавших.
Фото - vk.com/zadonskmycity
892