На трассе «Дон» в Липецкой области столкнулись легковушка и фура

В ДТП в Задонском районе никто не пострадал.

Как рассказали GOROD48 в ГИБДД УМВД России по Липецкой области, вчера в 19:10 на 410-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль «БМВ» и грузовой «Вольво».По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель «БМВ» не выдержал дистанцию.ДТП обошлось без пострадавших.