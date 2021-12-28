В Липецке автобус «ПАЗ» попал в ДТП

Автобус неудачно перестроился на дороге.

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Сегодня вечером в районе пересечения проспекта Победы и улицы Механизаторов столкнулись автобус «ПАЗ» и «Тойота Рав4».



Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших.



По предварительным данным, виноват водитель автобуса, который задел иномарку при перестроении.