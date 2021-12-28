Происшествия
22 минуты назад
В Липецке автобус «ПАЗ» попал в ДТП
Автобус неудачно перестроился на дороге.
Загрузка плеера
Сегодня вечером в районе пересечения проспекта Победы и улицы Механизаторов столкнулись автобус «ПАЗ» и «Тойота Рав4».
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, виноват водитель автобуса, который задел иномарку при перестроении.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, виноват водитель автобуса, который задел иномарку при перестроении.
н-дя