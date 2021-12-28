Происшествия
42 минуты назад
«БелАЗ» врезался в «Матиз»
ДТП обошлось без пострадавших.
Сегодня под Ельцом в окрестностях села Аргамач-Пальна самосвал «БелАЗ» врезался в «Дэу Матиз».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правила дорожного движения нарушил 69-летний водитель «БалАЗа», который, выезжая с технического съезда для спецтранспорта, не пропустил легковушку.
К счастью, авария обошлась без пострадавших.
Фото - vk.com/elec_online
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правила дорожного движения нарушил 69-летний водитель «БалАЗа», который, выезжая с технического съезда для спецтранспорта, не пропустил легковушку.
К счастью, авария обошлась без пострадавших.
Фото - vk.com/elec_online
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