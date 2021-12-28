Происшествия

42 минуты назад

«БелАЗ» врезался в «Матиз»

11 886
#ДТП
2
«БелАЗ» врезался в «Матиз»

ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня под Ельцом в окрестностях села Аргамач-Пальна самосвал «БелАЗ» врезался в «Дэу Матиз».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правила дорожного движения нарушил 69-летний водитель «БалАЗа», который, выезжая с технического съезда для спецтранспорта, не пропустил легковушку.

К счастью, авария обошлась без пострадавших.

Фото - vk.com/elec_online

11 886
#ДТП
2

Комментарии (11)

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То ли

1 минуту назад
Гость, Ещё будет!
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Гаец

2 минуты назад
Водила БелАЗа первый день за рулём- думал проскочит! Водила Матиза сорок лет за рудем- у нее не проскочит, особенно если у неё в руках граната!
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Ч

3 минуты назад
Хорошо , что " Белаз " не опрокинулся , - иначе " Бацька " бы не выдержал ...
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Денис

8 минут назад
ДТП года.
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Липка

12 минут назад
Белаз и матиз ,экстремально
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Гость

17 минут назад
69 летний водитель, обалдеть до чего Путин довел.
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В. В .

21 минуту назад
В зеркальце засмотрелась , Фото не было - бы НЕ ПОВЕРИЛ бы!
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Ник

24 минуты назад
Моська на слона :)
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Ком Ментарий

32 минуты назад
Это начало нового анекдота?
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Юг

32 минуты назад
БелАЗ а смятку, Матиз только контужен.
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