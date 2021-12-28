«БелАЗ» врезался в «Матиз»

ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня под Ельцом в окрестностях села Аргамач-Пальна самосвал «БелАЗ» врезался в «Дэу Матиз».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правила дорожного движения нарушил 69-летний водитель «БалАЗа», который, выезжая с технического съезда для спецтранспорта, не пропустил легковушку.К счастью, авария обошлась без пострадавших.