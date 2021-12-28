Липецкого предпринимателя оставили без носков

110 пар контрафактных носков уничтожат.

УМВД России по Липецкой области уличило индивидуального предпринимателя в незаконном использовании чужого товарного знака.



В магазине «Заходи» на улице Титова в Липецке были обнаружены контрафактные носки с изображением товарных знаков «Adidas» и «Nike» (57 пар носков «Adidas» и 53 пары «Nikе»).



На предпринимателя составили протокол по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ - производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Носки были изъяты и направлены на экспертизу, в результате которой подтвердилась их контрафактность.



Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области, суд вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.



- Учитывая, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и совершило подобное правонарушение впервые, суд назначил ему наказание в виде предупреждения, - отметили в пресс-службе Арбитражного суда. - Изъятые у индивидуального предпринимателя предметы административного правонарушения будут направлены для уничтожения.