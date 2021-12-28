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Липецкого предпринимателя оставили без носков

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#контрафакт #суд
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Липецкого предпринимателя оставили без носков

110 пар контрафактных носков уничтожат.

УМВД России по Липецкой области уличило индивидуального предпринимателя в незаконном использовании чужого товарного знака.

В магазине «Заходи» на улице Титова в Липецке были обнаружены контрафактные носки с изображением товарных знаков «Adidas» и «Nike» (57 пар носков «Adidas» и 53 пары «Nikе»).

На предпринимателя составили протокол по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ - производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Носки были изъяты и направлены на экспертизу, в результате которой подтвердилась их контрафактность.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области, суд вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

- Учитывая, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и совершило подобное правонарушение впервые, суд назначил ему наказание в виде предупреждения, - отметили в пресс-службе Арбитражного суда. - Изъятые у индивидуального предпринимателя предметы административного правонарушения будут направлены для уничтожения.
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#контрафакт #суд
1

Комментарии (4)

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Нн

33 минуты назад
На самых верхах говорят что тяжело жить на пенсию и маленькие зарплаты, а вещи уничтожают! Это как? Вынесли предупреждение, наказали материально, т, к, изъяли носки, ну и отдайте их в соц. защиту, церковь, через волонтеров нуждающим, нет, надо уничтожить! Вот ведь дебильная логика и закон
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Липчанка,

37 минут назад
Не знаю, может у нас глупый закон по факту контрафактного товара или другая причина утилизации,что в нашей стране все такие богатые? Не лучше было бы товары, которые не наносят вреда здоровью человека, конфисковать, оприходовать и передать в социальные учреждения: дома престарелых, дома инвалидов, детские дома и др.
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Гость

42 минуты назад
Интересно, как носки будут уничтожать? Отдайте гаишникам, они на улице мёрзнут
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Матаня

49 минут назад
Ироды отдайте носки ему не в чем ходить будет .
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