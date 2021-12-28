Пьяный дебошир разбил дверь павильона на площади Революции

Протрезвев, он выразил готовность возместить ущерб.

Сегодня ночью около 2:45 30-летний пьяный мужчина разбил стеклянную дверь в киоске на остановке «Площадь Революции» и проник в помещение.Через несколько минут после происшествия хулигана задержали на месте. Он порезал себе руки и голову, ему потребовалась медицинская помощь.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по данному факту проводит отдел полиции №8.- Одна из сторон конфликта уже выразила готовность возместить причинённый ущерб, - добавили в полиции.