Происшествия

46 минут назад

Пьяный дебошир разбил дверь павильона на площади Революции

3 812
#хулиганство
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Протрезвев, он выразил готовность возместить ущерб.

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Сегодня ночью около 2:45 30-летний пьяный мужчина разбил стеклянную дверь в киоске на остановке «Площадь Революции» и проник в помещение.

Через несколько минут после происшествия хулигана задержали на месте. Он порезал себе руки и голову, ему потребовалась медицинская помощь.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по данному факту проводит отдел полиции №8.

- Одна из сторон конфликта уже выразила готовность возместить причинённый ущерб, - добавили в полиции.
3 812
#хулиганство
3

Комментарии (3)

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Коммунист

7 минут назад
Наверное он просто хотел разжечь пожар мировой революции
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Futuristic

36 минут назад
Алкаш какой-то.
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Елена

39 минут назад
У таких,cвободный газ и нету пауз.
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