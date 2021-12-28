Происшествия

сегодня, 15:15

Липчанка потеряла пакет с 975 тысячами рублей

9 2464
#кража
5
Липчанка потеряла пакет с 975 тысячами рублей

Пакет нашёл мигрант.

Как пишет 78.ru, жительница Липецкой области потеряла в центре Петербурга пакет, в котором находилось 975 тысяч рублей. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Заявление от женщины поступило в полицию Адмиралтейского района.

Полицейские задержали в хостеле на Казанской улице 35-летнего безработного гражданина Узбекистана, который нашёл этот пакет у дома № 12 на Почтамтской улице и внёс деньги на свою банковскую карту.

Мужчину доставили в отдел полиции, составили на него административный протокол за нарушение миграционного законодательства и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Как уточняет « Фонтанка», деньги потеряла  62-летняя председатель кооператива из Липецкой области, который занимается производством кружев. 
9 2464
#кража
5

Комментарии (9)

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Так вот

13 минут назад
ГК РФ Статья 229. Нашедший может потребовать 20% от стоимости вещи или суммы, а также расходы связанные с ее обнаружением, транспортировки и хранение. Короче этот джигит после находки подтянул бы своих земляков, заказал им по Ламборджини в каршеринге для эскорта, ну и сдал бы их где нибудь в Москве в полицию. Боюсь эта дама осталась бы еще должна.
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Неравнодушный

32 минуты назад
Ну ведь не зря раньше на пенсию отправляли с 55 ти, мозги не работают у большинства так как надо у тех кто пересек этот рубеж,а после 60 ти так вообще караул стало,то мошенникам налево и направо раздают деньги,то теряют.Это уже не смешно даже.
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Елена

32 минуты назад
Где?
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макс

40 минут назад
он не нашел, а она ему заплатила. за сладостные минуты.
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Бывший

46 минут назад
3 пачки, одна по 5 и две по 2. В карманы надо было распихивать а не в пакет.
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Напилася я пьяна..))

50 минут назад
Не дойду я до дома...((((?
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Поднаркотой

53 минуты назад
Пьяная .. что ли?((
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Вася

сегодня, 15:33
А чеЕто председатель наличку в пакете носит? Либо черный нал мимо кассы?
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Горох

сегодня, 15:26
Мне кажется между ними что то было
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