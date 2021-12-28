Происшествия
сегодня, 15:15
Липчанка потеряла пакет с 975 тысячами рублей
Пакет нашёл мигрант.
Как пишет 78.ru, жительница Липецкой области потеряла в центре Петербурга пакет, в котором находилось 975 тысяч рублей. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Заявление от женщины поступило в полицию Адмиралтейского района.
Полицейские задержали в хостеле на Казанской улице 35-летнего безработного гражданина Узбекистана, который нашёл этот пакет у дома № 12 на Почтамтской улице и внёс деньги на свою банковскую карту.
Мужчину доставили в отдел полиции, составили на него административный протокол за нарушение миграционного законодательства и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
Как уточняет « Фонтанка», деньги потеряла 62-летняя председатель кооператива из Липецкой области, который занимается производством кружев.
Полицейские задержали в хостеле на Казанской улице 35-летнего безработного гражданина Узбекистана, который нашёл этот пакет у дома № 12 на Почтамтской улице и внёс деньги на свою банковскую карту.
Мужчину доставили в отдел полиции, составили на него административный протокол за нарушение миграционного законодательства и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
Как уточняет « Фонтанка», деньги потеряла 62-летняя председатель кооператива из Липецкой области, который занимается производством кружев.
Так вот
Неравнодушный
Елена
макс
Бывший
Напилася я пьяна..))
Поднаркотой
Вася
Горох