сегодня, 15:03
Верховный суд РФ ликвидировал международное общество «Мемориал»
Верховный суд РФ сегодня по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать признанное в России иностранным агентом международное общество "Мемориал".
Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выскажут озабоченность решением суда по ликвидации признанного иноагентом международного общества "Мемориала", продолжат работу с законодателями по совершенствованию положений об иноагентах.
"Это несколько печальная новость. Думаю, надо юристам подавать в суд и идти дальше, потому что озабоченность Совета однозначно будет высказана, и я думаю, что коллеги выскажутся на эту тему также", - отметил Точенов.
По его словам, признанный иноагентом "Мемориал" - это важная организация, которая поддерживает историческую память. "Потому что наша история, она разноплановая, нужно знать ее всю, ее нужно сохранять", - считает секретарь СПЧ.
Ранее прокурор в суде заявил, что признанное иноагентом общество "Мемориал" искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР, - передает RT.
Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.
Гы