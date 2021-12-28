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сегодня, 15:03

Верховный суд РФ ликвидировал международное общество «Мемориал»

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#суд #ликвидация #Мемориал #иноагент

Верховный суд РФ сегодня по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать признанное в России иностранным агентом международное общество "Мемориал".

Верховный суд РФ сегодня по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал", признанное в РФ иностранным агентом. Защита обжалует это решение, - передает РИА Новости.

Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выскажут озабоченность решением суда по ликвидации признанного иноагентом международного общества "Мемориала", продолжат работу с законодателями по совершенствованию положений об иноагентах.

"Это несколько печальная новость. Думаю, надо юристам подавать в суд и идти дальше, потому что озабоченность Совета однозначно будет высказана, и я думаю, что коллеги выскажутся на эту тему также", - отметил Точенов.

По его словам, признанный иноагентом "Мемориал" - это важная организация, которая поддерживает историческую память. "Потому что наша история, она разноплановая, нужно знать ее всю, ее нужно сохранять", - считает секретарь СПЧ.

Ранее прокурор в суде заявил, что признанное иноагентом общество "Мемориал" искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР, - передает RT.

Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.
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#суд #ликвидация #Мемориал #иноагент

Комментарии (1)

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Гы

13 минут назад
Ну и зря. Очень неумно.
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