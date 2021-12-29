Успеть за один день: мы протестировали новый маркетплейс, который обещает невероятную скорость доставки товаров в Липецк

Интернет-магазины постепенно приходят на смену офлайн-торговле. Они очень удобны: пара кликов мышкой — и товар привезут в пункт выдачи или до квартиры. Цены на маркетплейсах чаще всего ниже магазинных. Одно неудобство — сроки доставки. Как правило, заказ идет несколько дней. Но мы нашли исключение.

Как только нам рассказали, что в Липецке появился новый маркетплейс KazanExpress, мы решили проверить: правда ли все, что обещает компания. А обещания, надо сказать, весьма необычные: доставить товар за один день!

Первым делом мы отправились на сайт KazanExpress *. Регистрация простая и удобная, СМС с кодом для подтверждения номера телефона пришла уже через несколько секунд. Придумываем пароль, авторизуемся — и вот мы уже словно в огромном гипермаркете: на сайте представлены более 17 миллионов товаров.





Мы протестировали и мобильное приложение **: все работает корректно и без сбоев, каждый товар подробно описан, фотографий много, и все они качественные. Выяснилось, что снимки для карточек KazanExpress делает на собственной фотостудии, поэтому фотографии выглядят профессионально. В приложении, как и на сайте, очень удобная навигация. Все товары разбиты по группам: «Одежда», «Бытовая техника», «Товары для дома» и т.д. Скидки найти несложно: на главной странице всегда есть подборки с акциями.

Но нас особенно интересует скорость доставки — проверяем. Выбрали мужской рюкзак: качественная вещь, средняя оценка от других покупателей — 4,7 по пятибалльной шкале. Стоит по акции 1 770 рублей — это дешевле аналогов в других магазинах. Кладём в корзину, вводим данные и… видим, что товар доставят в пункт выдачи завтра. Завтра!





Для верности мы поговорили со знакомыми, которые уже заказывали на KazanExpress заказы. Они тоже были удивлены, когда узнали, что заказ им отдадут на следующий день после оформления. Например, наша подруга Людмила уже через сутки получила заказанный в подарок мужу сотовый телефон. Как это возможно?



Оказалось, что KazanExpress использует отличные от многих других маркетплейсов принципы логистики. Именно это позволяет сервису «утирать нос» большинству конкурентов. Все товары, которые есть на площадке, продавцы сначала привозят на общий склад в Казани, и только после этого вы можете их заказывать. В других интернет-магазинах товары едут из разных городов, а здесь — буквально с соседних полок, и за сутки успевают в Липецк из столицы Татарстана. Это удобно еще и потому, что вам приходит одна посылка сразу со всеми вещами, а не несколько, поэтому не придется много раз бегать в пункт выдачи.

Еще одна «фишка» KazanExpress — доставка любого заказа бесплатная независимо от стоимости приобретенных товаров. Попробовали заказать наушники за 140 рублей: сервис сообщил, что покупка приедет в Липецк завтра и заплатить нужно именно 140 и ни копейкой больше.

Те, кто уже неоднократно пользовался сервисом, хвалят и качество товаров. KazanExpress продает одни из самых лучших товаров, что производятся в России и в Китае. Вы найдете здесь самые разные ценовые категории, в том числе вещи известных брендов. Цены и в целом не кусаются, а зачастую — приятно удивляют. С учетом быстрой (хочется даже написать – мгновенной) и бесплатной доставки покупки на KazanExpress превращаются в сплошное удовольствие.

KazanExpress работает с 2017 года, и сейчас это один из самых быстрорастущий маркетплейс в Европе: ежегодный рост составляет 800%, а в 2022 году компания откроет новый логистический центр. Это значит, что выбор на площадке будет все больше и больше.

Делать покупки здесь легко и удобно, оплатить можно прямо на сайте или в приложении: достаточно заполнить данные и нажать кнопку. При желании платежные реквизиты можно сохранить в специальной форме и в дальнейшем покупать вовсе одним нажатием кнопки.

Еще одна удобная опция — оплата долями. При оформлении достаточно внести 25% от стоимости заказа, а оставшаяся сумма автоматически спишется с указанной ранее карты тремя равными частями с интервалом в две недели. Не нужно занимать денег на покупку, тянуть до зарплаты или беспокоиться, хватит ли денег на новогодние подарки всем близким.

Доставка тоже тщательно продумана. При заказе от 2 500 рублей курьер может бесплатно доставить посылку до двери. Кроме того, вы можете самостоятельно (и бесплатно!) забрать посылку в пунктах выдачи: в Липецке их уже семь. Каждый оснащен стойкой для проверки гаджетов и примерочными. Если вещь не подошла, прямо там можно оформить возврат товара.





Как не пытались мы найти подвох, проверку маркетплейс прошел успешно. И скорость доставки, и качество, и цены нас приятно удивили. Вы можете убедиться в сервисе и сами. Вот пункты выдачи KazanExpress в Липецке:

ул. Петра Смородина, 11;

ул. Советская, 71;

ул. Первомайская, 2;

ул. Космонавтов, 62/1;

ул. Терешковой, 10/1;

пр-т Победы, 92;

пр-т Мира, 3;





* ООО «КазаньЭкспресс»,422550, Татарстан Респ., Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул., дом 35, этаж 1, помещение 2, ОГРН 1211600048791

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