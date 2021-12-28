В России
14 минут назад
С нового года мигрантов смогут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность
Мигранты, трудящиеся в России незаконно, с 1 января могут быть выдворены из России.
С 1 января 2022 года мигранты могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а их работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека, - рассказали в пресс-центре МВД РФ.
"С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", - отмечается в сообщении МВД.
31 декабря 2021 года заканчиваются введенные главой государства временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны, - передает ТАСС со ссылкой на МВД.
"В этой связи МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел", - отметили в пресс-центре.
Граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ, а граждане государств - членов Евразийского экономического союза могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.
Уточняется, что работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, можно оформить с ними трудовые отношения и в 3-дневный срок уведомить территориальные органы МВД РФ. При этом тем, кто не имеет разрешения на привлечение иностранных работников, необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию.
С марта 2020 года свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, из них 1,5 миллиона зарегистрировали пребывание на российской территории, - заявили в министерстве внутренних дел.
Согласно исследованию экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в России. Если в 2019 году в стране находились в зависимости от месяца от 9,6 миллиона до 11,2 миллиона иностранных граждан, то в 2020 году их число падало с 10,3 миллиона в конце января до 7,1 миллиона человек в конце года, - передает РИА Новости.
В нынешнем году падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранцев в стране составила 5,66 миллиона человек. Как и раньше, большинство (86%) — граждане государств СНГ.
Больше всего снизилось число граждан Украины и Молдавии — на 53% и 51% соответственно, меньше — выходцев из Киргизии (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%).
"С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", - отмечается в сообщении МВД.
31 декабря 2021 года заканчиваются введенные главой государства временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны, - передает ТАСС со ссылкой на МВД.
"В этой связи МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел", - отметили в пресс-центре.
Граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ, а граждане государств - членов Евразийского экономического союза могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.
Уточняется, что работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, можно оформить с ними трудовые отношения и в 3-дневный срок уведомить территориальные органы МВД РФ. При этом тем, кто не имеет разрешения на привлечение иностранных работников, необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию.
С марта 2020 года свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, из них 1,5 миллиона зарегистрировали пребывание на российской территории, - заявили в министерстве внутренних дел.
Согласно исследованию экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в России. Если в 2019 году в стране находились в зависимости от месяца от 9,6 миллиона до 11,2 миллиона иностранных граждан, то в 2020 году их число падало с 10,3 миллиона в конце января до 7,1 миллиона человек в конце года, - передает РИА Новости.
В нынешнем году падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранцев в стране составила 5,66 миллиона человек. Как и раньше, большинство (86%) — граждане государств СНГ.
Больше всего снизилось число граждан Украины и Молдавии — на 53% и 51% соответственно, меньше — выходцев из Киргизии (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%).