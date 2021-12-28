У «Звездного» автовышка задела световые украшения

Светодиоды и металлические конструкции не пострадали.

По сообщению очевидцев, накануне вечером у «Звездного» машина сбила фонарь. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.



- 27 декабря в процессе монтажных работ на площади перед спорткомплексом «Звездный» автовышка задела растягивающий трос, - отметили в мэрии. - В целях обеспечения безопасности специалисты оперативно опустили световое украшение на землю. Стоит отметить, что светодиоды и металлические конструкции не пострадали. Сейчас торшер уже установлен на прежнее место.