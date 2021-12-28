Происшествия

сегодня, 13:55

У «Звездного» автовышка задела световые украшения

3 1271
#ДТП
3
У «Звездного» автовышка задела световые украшения

Светодиоды и металлические конструкции не пострадали.

По сообщению очевидцев, накануне вечером у «Звездного» машина сбила фонарь. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.

- 27 декабря в процессе монтажных работ на площади перед спорткомплексом «Звездный» автовышка задела растягивающий трос, - отметили в мэрии. - В целях обеспечения безопасности специалисты оперативно опустили световое украшение на землю. Стоит отметить, что светодиоды и металлические конструкции не пострадали. Сейчас торшер уже установлен на прежнее место.
3 1271
#ДТП
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Джокер

38 минут назад
Димарь! Я сбил у Звёздного фонарь!
ответить

123

39 минут назад
кто б сомневался, вчера автобус новый расхеракали, сегодня гирлянду, это же Липецк, все не слава богу
ответить

РОКЕР

52 минуты назад
МАШЕР! Я СБИЛ У ЗВЁЗДНОГО ТОРШЕР!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка
#спасатели
В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка

21 минуту назад

Происшествия
Под Липецком «ВАЗ» 17-летнего подростка столкнулся с грузовиком
#Авария #ДТП
10
Под Липецком «ВАЗ» 17-летнего подростка столкнулся с грузовиком

сегодня, 09:15

Происшествия
Липчанин наехал на открытый люк в центре города
#ДТП #люк
12
Липчанин наехал на открытый люк в центре города

сегодня, 08:57

Происшествия
Сожительница директора цирка показала убийце тайник с ключом от дома
#убийство
33
Сожительница директора цирка показала убийце тайник с ключом от дома

вчера, 19:31

Происшествия
На проспекте Победы столкнулись «Фольксваген» и автобус
#ДТП
13
На проспекте Победы столкнулись «Фольксваген» и автобус

вчера, 16:44

Происшествия
ДТП с автобусом в Липецке записала камера видеонаблюдения
#ДТП
50
ДТП с автобусом в Липецке записала камера видеонаблюдения

вчера, 16:21

Происшествия