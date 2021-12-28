В Липецкой области пройдет снег и немного потеплеет

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – пройдет снег различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 декабря - 12 градусов мороза, что на 5 градусов ниже нормы, 30 декабря – 8 градусов мороза, что в пределах нормы, 31 декабря – 5 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно, ночью преимущественно без осадков, днем умеренный снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -14 до -19 градусов, днем она составит от -5 до -10 градусов.

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем пройдет снег. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов, днем - от 8 до 10 градусов мороза.

День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.